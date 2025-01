Naya Fácil organiza la Gala del Pueblo tras su exclusión de la alfombra roja de Viña 2024

La Gala del Pueblo, un evento alternativo organizado por Naya Fácil, se llevará a cabo el próximo 21 de febrero, coincidiendo con la Gala del Festival de Viña del Mar. Esta celebración se realiza tras la exclusión de la influencer y Embajadora de Viña 2024 de la alfombra roja oficial, lo que ha generado diversas reacciones en el ámbito del entretenimiento.

Exclusión de Naya Fácil de la Gala oficial

La influencer y creadora de contenido, Naya Fácil, se dio cuenta de su ausencia en la lista de invitados al evento oficial después de enterarse de que Nicolás Solabarrieta, quien también ostenta el título de Embajador de Viña 2024, sí había sido convocado. Esta situación ha suscitado un debate sobre la inclusión y la representación de figuras del entretenimiento en eventos de gran relevancia como la Gala del Festival de Viña del Mar.

Figuras confirmadas para la Gala del Pueblo

El evento alternativo contará con la participación de diversas personalidades del mundo del entretenimiento, la música y las redes sociales. Entre los nombres confirmados se encuentran Anita Alvarado, Karla Melo, Flor de Rap, Jennifer “Pincoya” Galvarini, Ignacia Michelson, Combo Tortuga y Claudia Schmidt, entre otros. La Gala del Pueblo se presenta como una plataforma para aquellos que no han sido considerados en la Gala oficial, ofreciendo un espacio para la celebración y el reconocimiento de su trabajo.

Comentarios de Pamela Díaz sobre la decisión de Mega

El tema de la exclusión de Naya Fácil de la Gala oficial fue discutido en el programa ¡Hay que decirlo! de Canal 13, donde la animadora Pamela Díaz expresó su opinión sobre la situación. Díaz cuestionó la decisión de no invitar a Naya, señalando: “La otra vez hablaba con alguien que me decía ‘¿por qué Naya se molesta de que no la inviten a la Gala?’, si en general, a la mayoría de la gente, no la invitan porque es rey o reina de un programa. O sea, yo que estoy invitada a la Gala…”

Díaz continuó su análisis, indicando que la invitación a Nicolás Solabarrieta y la exclusión de Naya Fácil podría interpretarse como una forma de discriminación. “Lo que a mí me pareció feo, es que si tú invitas a Nico Solabarrieta, más allá de que Nico esté mucho más presente en los medios porque Naya no está en televisión, se ve obviamente como una discriminación y una forma fea, porque obviamente, si invitaron a Nico, ¿por qué no invitan a Naya?”

Además, la animadora fue contundente al afirmar: “Y es obvio que no invitaron a Naya porque no les gusta, es simple. ¿Para qué se hacen los tontos los canales? Hace muchos años Naya está presente en los medios, por lo menos 10 años, 8 años. Pero por su pasado y su forma de actuar, no les gusta.”

Finalmente, Pamela Díaz enfatizó su postura, dirigiéndose directamente a la producción del evento: “Digan las cosas como son: a Mega no le interesó vincularse con Naya, por ende no la invitó. Listo.” La situación ha generado un debate sobre la inclusión y la representación de diversas figuras en eventos de gran relevancia en el ámbito del entretenimiento.