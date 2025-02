Caos en la Gala del Festival de Viña 2025: animadores y asistentes expresan su descontento por descoordinación

La Gala del Festival de Viña del Mar 2025, un evento emblemático del verano chileno, enfrentó serios problemas de organización que generaron caos en el backstage y afectaron a varios asistentes. La situación se tornó tensa, especialmente tras la llegada de la animadora Tonka Tomicic, lo que evidenció la falta de coordinación en el evento. Animadores, invitados y figuras del espectáculo manifestaron su descontento por los incidentes ocurridos durante la gala.



Incidentes en la alfombra roja

Los animadores oficiales del festival, Rafael Araneda y Karen Doggenweiler, comentaron sobre los problemas que se presentaron durante la alfombra roja. En declaraciones a la prensa, Araneda describió el momento como “incómodo” y lamentó la descoordinación que resultó en la caída de varias invitadas. “Fue un momento incómodo. Yo como anfitrión me sentí mal, porque son nuestras invitadas, son mujeres, están en un momento previo a lucirse. Son cosas que se salen de lo pronosticado y que evidentemente hay que poner atención para una próxima oportunidad, creo yo, pero siempre con altura de miras”, expresó el animador, según consignó The Clinic.

La caída de Laura de la Fuente

Uno de los episodios más comentados fue la caída de Laura de la Fuente, hija de Angélica Castro, quien, según información de Glamorama, habría sido empujada por miembros del equipo de Tonka Tomicic. El medio detalló que “producto del empujón, la joven cayó al suelo, sobre sus rodillas, y quedó llorando por el dolor y el impacto del momento”. Araneda intentó aclarar la situación respecto a una posible mala intención, afirmando: “Lamentable. No por Tonka, porque ella yo creo que no se dio ni cuenta de lo que estaba pasando ahí. Pero había dos o tres mujeres que lamentablemente se cayeron. Yo no pienso jamás en malas intenciones, no digo que el equipo de Tonka haya tenido la intención de pasar a llevar a nadie”.

Reacciones de los animadores

Por su parte, Karen Doggenweiler también expresó su descontento por el caos vivido durante la gala. “Cosas muy lamentables como las que pudimos ver y que tienen que ver con lo que pasó con la Laurita, con lo que le pasó a Ivette, con lo que pasó con la Nacha Herrera que igual es parte de nuestro equipo, con lo que pasó con mi querida Karencita Paola. Yo creo que son situaciones que no se pueden volver a repetir”, declaró.

Denuncias en redes sociales

La cantante Karen Paola también alzó la voz, utilizando sus redes sociales para denunciar lo que consideró una falta de respeto hacia los invitados. “Realmente me parece una falta de respeto, no solamente para mí, sino que para todos los que estuvieron ahí atrás. Nos tuvieron horas y llegaba una persona que ellos querían que pasara y gritaban ‘¡Muévanse! Muevan la raja’, gente cayéndose para que pasara la gente que ellos preferían”, denunció la artista.

Mejoras necesarias para futuras ediciones

Karen Doggenweiler concluyó sus declaraciones haciendo un llamado a mejorar la organización en futuras ediciones del evento. “Nosotros llegamos, había mucha gente esperando hace un buen rato. Volvimos a otro lugar y al regresar seguían las mismas personas esperando. Hay cosas que sin duda hay que mejorar porque todos queremos que las cosas salgan bien y que nadie lo pase mal. Situaciones como estas no se pueden repetir”, finalizó.