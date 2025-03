Garbage enfrenta problemas de sonido en el Festival REC: organización aclara origen del desperfecto

La banda Garbage enfrentó un problema de sonido al final de su presentación en el Festival REC (Rock en Conce), lo que generó una reacción negativa entre el público. La organización del evento, representada por su director ejecutivo, Manuel Lagos, explicó el origen del desperfecto técnico en una conferencia de prensa, donde estuvo presente Radio Bío-Bío.

Detalles del incidente

Manuel Lagos aclaró que la banda Garbage utilizó su propia mesa de sonido, en lugar de la que la organización del festival había dispuesto. “Garbage venía con una mesa de sonido que ellos traían, no usaron la mesa que nosotros disponíamos, así lo acordamos desde un principio”, explicó Lagos.

El problema surgió cuando la mesa de sonido que la banda trajo fue apagada antes de tiempo. Según Lagos, “cuando se dispuso para prender un transformador se quemó”. Esta falla impidió que el ingeniero de sonido de la banda pudiera encender nuevamente el equipo, lo que resultó en la falta de sonido en los parlantes dirigidos hacia el público, tal como lo manifestaron los asistentes al evento.

A pesar de la situación, la banda contaba con retorno, lo que generó confusión entre los miembros de Garbage, quienes no comprendían las quejas del público. “Lamentablemente, después, cuando se dieron cuenta de que no estaban sonando hacia afuera, no quisieron seguir su show”, detalló el representante del festival, añadiendo que el problema fue un tema del equipo interno de la banda.

Reacción del público

El incidente ocurrió cuando Garbage se preparaba para interpretar su último tema, lo que provocó la molestia de los asistentes, quienes comenzaron a gritar y lanzar objetos al escenario en respuesta a la falta de sonido.

Mensaje de la banda

Tras el imprevisto, Garbage se pronunció en sus redes sociales, dirigiéndose a sus fanáticos chilenos. En un breve pero emotivo mensaje, la banda expresó: “¡Hermosos ángeles oscuros! ¡Perdón por el transformador roto esta noche! ¡Fueron increíblemente geniales! Los quiero mucho. Chile para siempre. Estoy destrozado de irme…!”.

Este mensaje fue compartido horas después del incidente, reflejando el aprecio de la banda hacia sus seguidores en Chile.