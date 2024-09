Gareca revela que algunos jugadores no respondieron a su convocatoria para La Roja

Ricardo Gareca revela la nómina de La Roja para las Eliminatorias. Jugadores como Alexis Sánchez y Ben Brereton quedan fuera. ¿Qué sucedió?

Esta semana, Ricardo Gareca, el director técnico de la selección chilena de fútbol, presentó la lista de jugadores convocados para los próximos encuentros de las Eliminatorias, donde La Roja se enfrentará a Brasil y Colombia. Estos partidos se perfilan como desafiantes para el equipo nacional, y la convocatoria ha generado controversia debido a la exclusión de varios futbolistas destacados. Entre los nombres que no figuran en la lista se encuentran Alexis Sánchez, Mauricio Isla y Ben Brereton, quienes han sido marginados de esta citación.

Gareca comentó sobre la situación, indicando que hubo intentos de comunicación con todos los jugadores, pero que algunos no respondieron a los llamados. “Hemos tratado de contactarnos con todos, algunos ni nos contestaron. Uno respeta esa privacidad que quieren tener. Analizamos para cada fecha lo conveniente”, expresó el entrenador argentino. Esta situación ha sido calificada como inusual, y Gareca añadió: “Siempre se respetan las decisiones. Los jugadores son seres humanos. Todos tenemos nuestros problemas y situaciones que tenemos que vivir en el día a día. Pero me llamó la atención que en un determinado momento reaccionaran de esa forma, cuando un cuerpo técnico nuevo llega es todo lo contrario. Nunca antes me había pasado”.

Aunque Gareca no reveló los nombres de los jugadores que no atendieron su llamado, el periodista Juan Cristóbal Guarello ha especulado sobre la posible decisión de Ben Brereton Díaz de no querer representar a La Roja en esta ocasión. Guarello sugirió que el delantero, nacido en Inglaterra, podría estar descontento con Gareca, ya que no ha sido considerado como una de las primeras opciones en el ataque. Brereton recibió una oportunidad en el partido contra Bolivia, pero fue sustituido a los 34 minutos, lo que podría haber influido en su decisión de no querer ser convocado nuevamente.

Guarello planteó la posibilidad de que Brereton haya comunicado a Gareca su negativa a participar, sugiriendo que el jugador podría haber dicho: “si usted me va a tener así, si me va a exponer así, yo no voy. ¿Voy a jugar el próximo partido?”. Además, el periodista imaginó un posible diálogo entre Gareca y Brereton, donde el entrenador podría haber respondido a las inquietudes del jugador, quien a su vez podría haber optado por no asistir para evitar una situación incómoda en el campo de juego.

Finalmente, Guarello observó que Gareca ha tomado decisiones en esta convocatoria basadas en las demandas del público, eligiendo a jugadores que fueron solicitados en la lista anterior. “Gareca está pegando volantazos y llama varios nombres para dejar calmados… Llama varios de la U porque la U anda bien. Ya, llamo gente de la U. Cepeda, calmó a los de Colo Colo”, concluyó el comunicador.