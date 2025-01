Progresos en negociaciones de alto el fuego en Gaza: ¿se acerca un acuerdo definitivo?

Un oficial israelí ha declarado que se está alcanzando un momento crucial para cerrar un acuerdo sobre Gaza con Hamás, en el contexto de las negociaciones que se llevan a cabo en Doha. El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, afirmó: “Estamos en un momento crucial para cerrar el acuerdo sobre Gaza con Hamás”. Además, confirmó que ha habido progresos notables en todos los puntos del acuerdo en los últimos días.

En consonancia con esta información, el grupo islamista Hamás ha expresado su confianza en que la actual ronda de negociaciones en Gaza culminará con un alto el fuego claro y exhaustivo. Por su parte, el Gobierno de Qatar ha destacado que el pacto está “lo más cerca que ha estado en los últimos meses”.

El funcionario israelí explicó que en este momento se están cerrando los detalles sobre la primera fase de implementación del acuerdo, que se extenderá por aproximadamente 42 días. Durante esta fase, se prevé la liberación de 33 rehenes, priorizando a niños, mujeres, ancianos, enfermos y heridos, a cambio de “un número considerable, de muchos cientos de presos”.

El oficial matizó que el número exacto de prisioneros a liberar aún no se ha definido, ya que dependerá de la información que Hamás proporcione sobre el estado de los rehenes. Aclaró que no se liberará a “terroristas acusados por asesinato”. En cuanto al fin de la guerra, el oficial indicó que este tema se abordará en la segunda fase del pacto, que comenzará a negociarse el día 16 de la primera fase, siempre que no surjan contratiempos. En este momento, las partes están discutiendo “un largo cese el fuego de muchas semanas”.

El acuerdo en cuestión es descrito como “muy detallado y complejo”, e incluye no solo el alto el fuego y el canje de rehenes, sino también aspectos como una zona de amortiguación y seguridad, apoyo logístico humanitario, y el retorno de gazatíes al norte. El funcionario subrayó que esta es la primera vez en meses que realmente se está negociando, señalando que Hamás se ha mostrado dispuesto a dialogar.

Según el oficial israelí, durante el verano, el líder de Hamás, Yahya Sinwar, bloqueó cualquier posibilidad de acuerdo, situación que no se pudo resolver hasta su muerte en enfrentamientos con las tropas en Rafah a finales de octubre de 2024.

Sin embargo, Hamás ha acusado al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de imponer nuevas condiciones cada vez que las partes estaban cerca de un acuerdo, siendo la última vez a finales de diciembre. El funcionario israelí destacó que actualmente se está negociando en Doha, donde todos los mediadores y representantes de las administraciones de EE.UU., tanto la saliente como la entrante, están presentes.

El enviado de la administración de Donald Trump, Steve Witkoff, visitó Israel el fin de semana, donde se reunió con Netanyahu y otros oficiales, antes de dirigirse a Doha. El funcionario israelí concluyó: “Ha llegado el momento para un acuerdo y en gran medida se debe a los logros militares de nuestras fuerzas armadas y servicios de inteligencia”.