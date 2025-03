Gene Gallagher, hijo de Liam, forja su propio camino musical y se prepara para telonear a Oasis en su aniversario

Gene Gallagher, hijo de Liam Gallagher, recuerda su infancia y su conexión con Oasis, mientras se prepara para su carrera musical. En una reciente entrevista, Gene compartió anécdotas de su niñez, incluyendo su experiencia en conciertos de su padre, donde solía estar sentado sobre un baffle con auriculares gigantes. En sus palabras, “La última vez que los vi en concierto yo tendría unos dos o tres años. No entendía la importancia de lo que estaba viendo. La verdad… solo quería volver al hotel a ver Bob Esponja”. A pesar de ser hijo de una de las figuras más icónicas del britpop, Gene está decidido a forjar su propio camino en la música con su banda Villanelle y también ha incursionado en el mundo de la moda como el rostro de una nueva campaña de Guess Jeans.

Inicios musicales y estilo propio

Gene ha expresado su deseo de estar en una banda desde que tenía siete años. En 2024, fundó su primer proyecto musical serio y desde entonces ha estado tocando en varios clubes del Reino Unido, ganando seguidores con su estilo que mezcla el rock y el punk clásico, adaptado a la actualidad. A diferencia de muchas bandas contemporáneas que dependen de las redes sociales, Gene ha dejado claro que prefiere un enfoque más tradicional: “Simplemente, nunca seremos una ‘banda TikTok’. Crecí queriendo tocar en vivo, no pensando en que mi música se hiciera viral en redes”. Aunque aún no ha lanzado material grabado, planea hacerlo este año, afirmando: “Aún no hemos lanzado nada, pero definitivamente lo haremos este año”.

El nombre de la banda y su conexión familiar

Gene ha aclarado un malentendido común sobre el nombre de su banda, Villanelle, que no tiene relación con el personaje de Killing Eve. Según él, “Me gustaba cómo sonaba, y tiene un significado bonito si lo buscas en Google”. Antes de asumir el micrófono como vocalista, Gene tuvo una experiencia especial como baterista en la gira de su padre. Recordando ese momento, dijo: “Fue fácil, porque todas las miradas estaban puestas en él. Cuando me tocó a mí estar frente al público, sentí miedo al principio. Después entré en piloto automático y disfruté”. La oportunidad de tocar con su padre surgió de una dinámica familiar, donde Gene simplemente le envió un mensaje a su padre diciendo: “Lo vas a hacer”, y así aceptó la propuesta.

Desafíos y expectativas

Gene se prepara para su mayor desafío hasta la fecha: ser telonero en el 30º aniversario de Definitely Maybe. Esta decisión ha sido respaldada por su padre, quien le ha dicho que “son buenos, voy a ponerlos primeros en el tour”. A pesar de la presión que puede conllevar llevar el apellido Gallagher, Gene siente que no es un destino inevitable. En sus palabras, “Para mí, el apellido siempre ha sido algo que me regalaron de repente. He visto a mi padre”. Además, reconoce que hay influencias inevitables en su apariencia y estilo, mencionando que “todos compartimos los mismos gustos musicales, de cine, ¡hasta cortes de pelo!”.

Relación con la moda y estilo personal

Gene ha sido descrito como un “disruptor cultural” en el ámbito de la moda, un término que le resulta curioso. Él ha declarado que siempre ha tenido un interés por la moda y que, si no estuviera en la música, probablemente se dedicaría a ella. Al hablar sobre su estilo, enfatiza la importancia de tener buena ropa y cómo se puede combinar de diversas maneras. “Si tienes una buena chaqueta y buenos jeans, ahí empieza todo”, afirma. Su relación con la moda comenzó desde pequeño, influenciado por su familia, recordando que de niño llevaba chaquetas de Stone Island y pantalones de pana, aunque no soportaba los skinny jeans que le mandaban a la escuela.

Expectativas sobre el regreso de Oasis

Cuando se le pregunta sobre el posible regreso de Oasis, Gene expresa incredulidad: “¿En serio? Pero ¡si apenas se han ido!”. A pesar de la expectación que genera la reunión de la banda, él se mantiene como un fan más, admitiendo que no tiene entradas para los conciertos: “¡No tengo entradas! Estuve haciendo fila online como todos los demás”. Gene Gallagher se encuentra en un momento crucial de su carrera, donde su participación en la campaña de Guess Jeans y su música están comenzando a posicionarlo como una figura emergente en la industria.