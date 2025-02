George Harris desata polémica tras fallida actuación en Viña y acusa xenofobia en redes sociales

El comediante George Harris se ha convertido en el centro de atención tras su actuación en el Festival de Viña del Mar, que tuvo lugar el domingo 23 de febrero. Su presentación fue objeto de críticas y controversias, lo que llevó a Harris a expresar en su cuenta de X el miércoles 26 que había sido víctima de xenofobia y fanatismo de izquierda. Esta declaración ha generado un intenso debate que ha trascendido fronteras, siendo discutido incluso en medios internacionales.

Reacciones de George Harris

En la tarde del mismo día, George Harris decidió moderar su discurso y anunció que realizaría un live para compartir su versión de los hechos. En sus palabras, expresó: “Ordenando ideas para contarles las cosas como pasaron, sin ofender a nadie, sin dividir a nadie. Quiero, de una manera sosegada, poder hablarles a todos ustedes y por eso hay que esperar que el agua baje”.

El comediante también reflexionó sobre la situación, indicando que cuando las emociones están muy intensas, es fácil decir cosas de las que uno se puede arrepentir. “Cuando las emociones están muy encrespadas, uno dice cosas que no debe decir y después se arrepiente. Y lo que no quiero es seguir arrepintiéndome de cosas que dije, así que bueno, vamos a esperar un par de días y hablamos”, añadió.

Sentimientos de duelo y promoción de La Trufa Gourmet

Harris manifestó que se siente con gran dolor y un profundo sentimiento de duelo por no haber podido llevar a cabo su rutina en el festival. A pesar de la situación, aprovechó la oportunidad para promocionar un servicio de catering llamado La Trufa Gourmet. En su mensaje, comentó: “La mejor manera de pasar un trago amargo es cuando tus amigos te mandan cositas para comer sabrosas y no te tienes que ocupar de cocinar para ti. Me mandó mi gente de La Trufa, gracias, Mariana, mi amor, sin yo pedirte nada”.

Durante su transmisión, George Harris mostró una variedad de platillos que le fueron enviados, describiéndolos como exquisitos y expresando su intención de disfrutarlos en esos momentos difíciles. “Lo voy a disfrutar un montón, sobre todo en estos momentos”, concluyó.

La situación de George Harris y su actuación en el Festival de Viña del Mar continúa siendo un tema de conversación en diversos medios y plataformas, reflejando la complejidad de la interacción entre el arte, la cultura y la percepción pública.