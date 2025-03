Gérard Depardieu niega acusaciones de agresión sexual en juicio y critica el movimiento #MeToo

La leyenda del cine Gérard Depardieu negó este martes haber “manoseado” a mujeres durante su declaración ante el tribunal de París, donde se le juzga por presuntas agresiones sexuales ocurridas durante el rodaje de una película en 2021. Este caso marca el primer juicio relacionado con las acusaciones de violencia sexual que han surgido en el contexto del movimiento #MeToo en Francia.



Declaraciones de Gérard Depardieu

El actor, de 76 años, se presentó en la corte vestido de negro y afirmó: “No veo qué perdería tiempo manoseando una mujer, su trasero, pechos. No soy sobón metro”. Durante su declaración, el actor insistió en que no es una persona que actúe de esa manera y que hay “vicios” que no conoce.

Depardieu, quien ha participado en más de 200 películas y series de televisión, es una figura de alto perfil que enfrenta serias acusaciones de violencia sexual. Los incidentes que se están juzgando ocurrieron durante la filmación de la película Les Volets Verts, dirigida por Jean Becker.

Las acusaciones

Las denuncias provienen de Sarah (pseudónimo), una decoradora de 54 años, y de una asistente de dirección de 34 años, quienes acusan a Depardieu de agresión, acoso y ultrajes sexistas. Durante la audiencia, el presidente del tribunal resumió los hechos y el actor se levantó lentamente para sentarse en un taburete y responder a las preguntas.

Depardieu recordó el rodaje, especialmente el día 10 de septiembre, cuando, según la denunciante, él la agredió sexualmente inmovilizándola entre sus muslos y tocándole el pubis, subiendo hasta sus senos. “Es viernes, hace calor y humedad… Peso 150 kilos, estoy de mal humor. Una mujer me mira de forma extraña. Es poco bella, pero introvertida. Tiene un celular en la mano”, relató el actor sobre el momento.

El actor describió una fuerte discusión sobre el decorado de la película y reconoció que solo le había agarrado las caderas “para resbalar”, debido a su irritación por el trabajo.

Reacciones en la sala del tribunal

Durante la audiencia, la denunciante, que estaba sentada junto a Sarah, escuchó atentamente el relato de Depardieu. Ella asegura que el intérprete gritó que quería un “ventilador” y que no podía ni “tener erección” debido al calor. Posteriormente, afirmó que él “hizo que las mujeres corrieran sin tocarlas” y, una hora después, las manoseó “con brutalidad”, tocando su cintura, vientre y pechos, mientras profería “comentarios obscenos”.

Cuando se le preguntó sobre las palabras obscenas que utilizó, Depardieu expresó su enfado hacia el tribunal, diciendo: “¿Sucio? ¿Decir concha? Digo todo concha, incluso de mí mismo, ¡me hace gracia!”.

Detalles del juicio y condiciones de salud

El juicio está previsto que continúe en octubre. Depardieu asistió a la vista alegando secuelas de una operación de corazón y diabetes, que se han visto agravadas por el estrés del proceso judicial. Este nuevo proceso comenzó el lunes y podría prolongarse hasta el miércoles, con restricciones médicas impuestas: las jornadas pueden durar hasta 6 horas y debe poder tomar refrigerios cada tres horas y tener acceso a un baño privado.

Además de los incidentes en el rodaje de Les Volets Verts, también se denunció que el actor tocó a la denunciante en dos ocasiones, “el pecho y el culo” en agosto, según indicó un medio de investigación.

Más allá de este juicio, hay un total de aproximadamente una veintena de denuncias contra esta estrella internacional por comportamientos similares, aunque la mayoría de las denuncias han sido archivadas o han prescrito. La actriz francesa Charlotte Arnould fue la primera en presentar una denuncia. En agosto, la fiscalía solicitó que el caso fuera juzgado por violaciones sexuales.

Depardieu ha defendido su inocencia en una carta abierta publicada en el diario Le Figaro en octubre de 2023, afirmando: “Nunca jamás abusé de una mujer”.