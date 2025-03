Gerard Piqué revela su decepción por el desinterés de sus hijos en el fútbol tras la separación de Shakira

Desde la separación de Gerard Piqué y Shakira, la tensión entre ambos ha continuado, sumando nuevos escándalos a una historia que parece no tener fin. Recientemente, el exdefensor del FC Barcelona ha estado en el centro de la controversia debido a sus declaraciones sobre la relación que mantiene con sus hijos, Milan y Sasha, quienes están bajo la custodia de su madre.



La ruptura de su matrimonio, que duró más de diez años, ha generado numerosos rumores sobre las diferencias en la crianza de sus hijos. En este contexto, Piqué expresó su sorpresa por la aparente falta de interés que muestran sus hijos hacia el fútbol, un deporte que él ha practicado y defendido a lo largo de su carrera. Según el exjugador, cuando vivían juntos en España, Milan, de 12 años, y Sasha, de 10, solían disfrutar de los partidos de fútbol.

Durante una reciente aparición en el podcast Bajo los Palos, conducido por Iker Casillas, el exdefensor de 38 años desmintió las versiones que indicaban que su relación con los niños era mala. Sin embargo, manifestó su decepción por el desinterés que muestran al ver los partidos. “Lo he visto con mi hijo mayor, Milan, que es un obsesionado del fútbol y es culé como no te puedes llegar a imaginar. Nos ponemos a ver un Barça contra el que sea, un partido de Liga, y en el minuto 10 o 15, él toma el iPad y también va viendo el partido, pero no cada jugada, sino los goles”, comentó Piqué.

Además, el exjugador expresó su preocupación por la influencia de la tecnología en la atención de los más jóvenes. Según Piqué, los niños están más concentrados en sus dispositivos que en el juego en sí. “En el iPad a lo mejor está consumiendo el mismo partido porque hay algún streamer que lo está comentando o porque hay estadísticas y le gusta ver cuántos pases o chutes lleva cada uno”, añadió.

En otro ámbito, Piqué ha manifestado su deseo de involucrarse nuevamente en el mundo del tenis, tras su experiencia con la Copa Davis a través de su empresa Kosmos. A pesar de las críticas que recibió por sus propuestas, el exdefensor busca implementar cambios en el deporte. Entre sus ideas se encuentra la eliminación del segundo saque y la introducción de un punto de oro en los juegos que lleguen a 40 iguales, eliminando así el sistema de ventajas.

“Intentamos cambiar ciertas cosas y no hay manera. La ITF no quiere cambiar nada. ¿Por qué sacas dos veces en el tenis? Son 30 segundos más de una persona picando la pelota. La gente no quiere ver eso. Tampoco desea ver un juego de cinco minutos con deuce-ventaja-deuce-ventaja. Habría que poner un punto de oro en 40-40”, explicó Piqué, generando así una nueva polémica en el ámbito deportivo.