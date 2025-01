Gisella Gallardo revela los verdaderos motivos detrás de su salida del programa Sígueme

La periodista Gisella Gallardo se prepara para su última aparición en el programa de farándula de TV+, Sígueme, tras anunciar su decisión de tomarse un tiempo de descanso. En una entrevista con Las Últimas Noticias, Gallardo abordó las especulaciones sobre su desvinculación del programa, aclarando que su decisión se basa en motivos personales y no en su reciente reconciliación con Mauricio Pinilla.

Motivos de la decisión de Gisella Gallardo

Gisella Gallardo explicó que su decisión de alejarse del programa se debe a que “al final, esta decisión pasa ciento por ciento por temas personales”. La periodista ha estado trabajando sin parar durante tres años, especialmente desde que su padre se enfermó. En sus declaraciones, mencionó que ha enfrentado otros problemas personales y familiares que la han dejado emocionalmente agotada. “Como que mi cabeza ya está en otra. Necesito vacaciones”, afirmó.

Reflexiones sobre su estado emocional

En la entrevista, Gisella también compartió su necesidad de tomarse un tiempo para sí misma, indicando que no le gusta “jugar con la gente” y que en el programa han sido muy comprensivos con ella. “No es justo para ellos que yo no esté al ciento por ciento”, confesó. Además, desmintió que su reconciliación con Mauricio Pinilla tuviera relación con su salida del programa, aclarando que “esto no tiene que ver con mi vuelta, para nada”.

Gisella destacó el apoyo que ha recibido de Pinilla desde que comenzó su carrera en televisión, específicamente desde su participación en Top Chef VIP. Sin embargo, también expresó que está lidiando con una profunda tristeza y pena, señalando que ha tenido poco tiempo para procesar la enfermedad y el fallecimiento de su padre, así como para apoyar a sus hijos y a Mauricio.

El proceso de duelo y cambios personales

La periodista reflexionó sobre su estado emocional, mencionando que “ando con mucha pena, debe ser la fecha”. Reveló que su psicóloga le ha indicado que no ha vivido el duelo de su padre ni de otras situaciones difíciles. “Han sido muchas situaciones que me tienen cansada. Siento que no me he dado el tiempo de sufrir a mi papá, de sanar cosas mías y siento que es el momento de hacerlo ahora”, sostuvo Gisella, enfatizando la importancia de poder hacerlo con calma y sin afectar su trabajo.

Planes futuros y cambios de vida

Además de los aspectos emocionales, Gisella Gallardo mencionó que está en proceso de cambiar de casa, lo que también contribuye a su necesidad de tiempo. Dejó entrever que podría haber una posibilidad de que Mauricio Pinilla esté involucrado en su nueva vida, aunque aclaró que “no lo he pensado y tampoco lo hemos conversado así como en serio”.

Gisella Gallardo concluyó su intervención dejando claro que su decisión de alejarse del programa es un paso necesario en su proceso personal.