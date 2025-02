Gissella Gallardo enfrenta daños millonarios tras fuga de arrendataria en Estación Central

Una desagradable situación enfrenta la periodista Gissella Gallardo, quien descubrió que la arrendataria de uno de sus departamentos en Estación Central había abandonado la propiedad sin previo aviso. La inquilina, una ciudadana venezolana, tenía un contrato de arrendamiento por un monto mensual de $260.000 y se marchó sin notificar a nadie.

Detalles del incidente

Gissella Gallardo relató a LUN que la arrendataria comenzó a retirar sus pertenencias de manera gradual, eligiendo horarios en los que los conserjes del edificio estaban dormidos, lo que impidió que alguien se diera cuenta de lo que estaba ocurriendo. “Empezó a sacar las cosas de a poco, las empezó a sacar en horarios en que los conserjes dormían, porque nadie vio ni escuchó nada”, explicó.

La periodista se percató de la situación cuando el corredor de propiedades la contactó debido a la falta de pago del arriendo. “En vista de que no pagaban, el corredor la llamó para que dejara la propiedad y nunca atendió. Cuando fue la corredora a tocar la puerta se enteraron que ya no había nadie viviendo ahí. No avisaron que se habían ido”, comentó Gallardo.

Condiciones del departamento

Al ingresar al departamento, Gissella Gallardo se encontró con una serie de daños significativos en la propiedad. “Todo estaba a mal traer. Las condiciones en que lo dejaron: las puertas rotas, la alfombra asquerosa, las paredes también. Tenía un mueble para poner el televisor que lo había dejado ahí y estaba todo roto. Hasta las cañerías estaban rotas. Puros destrozos”, detalló.

Costos de reparación

La periodista estima que la inversión necesaria para restaurar el departamento y cubrir las deudas dejadas por la arrendataria ascenderá a aproximadamente $3 millones. “Casi se me cae el pelo cuando vi que no solo habían dejado sin pagar el arriendo, sino que los gastos comunes, y todos los servicios básicos”, concluyó.