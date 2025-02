Gonzalo Cáceres enfrenta complicaciones de salud y un accidente cerebrovascular a días de Navidad

Complicaciones de salud han afectado a Gonzalo Cáceres en los últimos meses. A pocos días de la Navidad, sufrió un accidente cerebrovascular que lo obligó a movilizarse en una silla de ruedas, marcando un difícil cierre de año.



Detalles del accidente cerebrovascular

En una reciente conversación con LUN, el estilista relató cómo ocurrió este episodio: “En un momento empecé a sentir una de mis piernas y uno de mis brazos como lana, fui al médico y me dijeron que era un accidente cerebrovascular leve. Además, me detectaron anemia, así que estoy tomando fierro y me estoy cuidando”. Este diagnóstico ha sido un punto de inflexión en su salud, ya que ha tenido que adaptarse a nuevas circunstancias.

Complicaciones de salud previas

Este incidente médico no ha sido el único problema de salud que ha enfrentado en los últimos tiempos. En 2023, el exanimador televisivo tuvo serias complicaciones debido a la diabetes, lo que incluso lo llevó a ser hospitalizado y a perder algunos dedos de su pie. Estas complicaciones han requerido un manejo cuidadoso de su salud y un seguimiento médico constante.

Proceso de rehabilitación

A pesar de las dificultades, asegura que ha seguido un estricto proceso de rehabilitación: “Ahora estoy haciendo ejercicios todos los días, como dos veces al día, con una máquina especial. Si bien me he recuperado, aún me falta un poco para volver a la total normalidad”. Este compromiso con su recuperación es fundamental para su bienestar y su capacidad de volver a sus actividades cotidianas.

Asistencia en su movilidad

El conductor de Uber que lo ayuda a asistir a programas es Omar Flores, conocido como “DJ Flo”, quien ha sido fundamental en su movilidad y asistencia en las últimas semanas. Gracias a él, Gonzalo Cáceres ha podido continuar con sus apariciones en diversos programas, como Detrás del Muro y Todo va a estar bien. “Omar me transporta a donde tengo que ir, me cuida con su señora, me lleva a los programas. Es una gran persona. Yo ahora me muevo con silla de ruedas, pero también tengo un andador especial con ruedas que lo uso harto”, expresó Cáceres, destacando la solidaridad del artista urbano.