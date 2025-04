River enfrenta crisis de resultados y Gonzalo Tapia busca recuperar su lugar en el equipo tras ser marginado

El equipo de River Plate enfrenta un momento complicado en el Torneo Apertura, acumulando su quinto empate consecutivo y también compartiendo puntos en la segunda fecha de la Copa Libertadores. En este contexto, el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo se encuentra en la necesidad de encontrar soluciones rápidas para avanzar en ambas competiciones. A su vez, el primer refuerzo del entrenador para este año, Gonzalo Tapia, ha dejado de ser considerado en el equipo y podría estar en la mira de una salida en los próximos meses.

El desempeño de Gonzalo Tapia en River

Gonzalo Tapia llegó a River como una apuesta de Marcelo Gallardo, proveniente de Universidad Católica. En sus primeros minutos, el delantero mostró un buen potencial, pero posteriormente dejó de ser parte de las convocatorias del equipo. En este contexto, Luciano Aued, ex compañero de Tapia en la UC y conocedor del fútbol argentino, le ha brindado consejos. Aued le recomendó que mantenga la rebeldía, pero también que se mantenga tranquilo.

Consejos de Luciano Aued

Tapia no fue convocado para los partidos ante Barcelona y Talleres. Aued comentó: “Hay que tener rebeldía, decir ‘si estoy acá es por algo’, ‘si me compraron, es porque creen en mí‘. Cuando hacés un clic, todo mejora. Pero hasta llegar a ese clic pasan estas cosas. La tiene que pelear, llegó hace muy poquito. Es otra realidad, en un proceso nuevo. No hay que querer todo ya. Lleva una construcción, lleva tiempo, pero él lo va a lograr”.

El futuro de Tapia en River

Aued también dejó un mensaje para el club de Núñez, asegurando que Tapia es un “jugador bárbaro” y que “no tiene techo”. Sin embargo, destacó que lo más importante para el Millonario es que “hace goles”, una de las carencias más notables del equipo en los últimos meses. A pesar de esto, Gallardo no ha visto el rendimiento esperado en los entrenamientos y ha dejado de contar con él por razones estrictamente futbolísticas.

Expectativas sobre el rendimiento de Tapia

Aued, quien jugó junto a Tapia en Universidad Católica, expresó: “En algún momento va a explotar, porque tiene condiciones de sobra. Físicamente, es muy bueno, hace goles. Ojalá lo ayuden a superar este proceso lo mejor posible. A veces está bueno que te golpeen un poco para empezar a formar callos, ¿eh? Y a partir de ahí, me parece que va a explotar. No tiene techo, porque Gonzalo es un jugador bárbaro”.

El contexto actual de River y la situación de Gonzalo Tapia reflejan la necesidad de un cambio en el rendimiento del equipo y en la integración de sus nuevos jugadores.