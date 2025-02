Gonzalo Valenzuela sorprende en “Mi nombre es” con un inesperado compañero: su perro Carlitos Rodríguez

Este jueves en el programa “Mi nombre es”, se presentó un inesperado visitante que acompañó a Gonzalo Valenzuela. Durante el momento en que Jean Philippe Cretton se disponía a presentar al jurado, notó que el actor no estaba solo. “Ya los vimos, conversamos con ellos, pero igual hay que saludarlos diplomáticamente (…) Esta vez no está solo, viene con alguien, no sé si eso un prendedor lo que tiene en la camisa”, comentó el animador entre risas, según lo reportado por Página 7.

Amaya Forch intervino en ese instante, aclarando: “Un peluche”. Posteriormente, Valenzuela presentó a su compañero, diciendo: “Estoy aquí con Carlitos Rodríguez”, mientras mostraba a su pequeño perrito. El actor continuó explicando: “Me acompaña porque mi mujer (Kika Silva) se tuvo que ir ya al Festival de Viña y me quedé solo con Carlos Rodríguez, no tenía con quién dejarlo, así que aquí está”.

Cuando se le preguntó si era la primera vez de su amigo en televisión, Gonzalo Valenzuela respondió: “Es su primera vez… No, miento, actuó conmigo en una película que filmamos hace un mes y medio”. Aclaró que Carlos Rodríguez participó en una película de Amazon Prime, donde hizo un cameo interpretando a Carlos Rodríguez.

Jean Philippe Cretton, en tono humorístico, añadió: “Me informan que Lindorfo ya lo quiere contratar para algunas peguitas”.

Este episodio del programa destacó no solo por la presencia del perrito, sino también por la interacción divertida entre los presentadores y el actor, mostrando un lado más personal y ameno de la televisión.