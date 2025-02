Repercusiones tras descargo de Gonzalo Valenzuela en los Premios Caleuche: Paola Lattus responde con contundente mensaje

Continúan las repercusiones por el descargo de Gonzalo Valenzuela, en la pasada edición de los Premios Caleuche. Recordemos que el actor hizo alusión a la denuncia en contra de Roberto Farías, quien en el año 2018, fue acusado por Catalina Bianchi por supuesto abuso sexual. Y tras cerrarse judicialmente esta acusación por falta de pruebas, el actor salió en defensa de su amigo, pues aseguró que algunas de las actrices que lo «funaron y amenazaron» tras esta acusación, estaban aplaudiendo la entrega de su galardón en los Premios Caleuche.

Contexto de la denuncia

La controversia se centra en la denuncia realizada por Catalina Bianchi en 2018, donde acusó a Roberto Farías de abuso sexual. Esta acusación fue cerrada judicialmente debido a la falta de pruebas suficientes para continuar con el caso. A pesar de esto, el tema ha resurgido en el ámbito público, especialmente tras las declaraciones de Gonzalo Valenzuela en los Premios Caleuche.

Declaraciones de Gonzalo Valenzuela

Durante la ceremonia, Gonzalo Valenzuela defendió a Roberto Farías, afirmando que algunas de las actrices que habían participado en la denuncia estaban presentes y aplaudiendo su reconocimiento. Esta defensa ha generado un amplio debate en las redes sociales y en los medios de comunicación, donde se cuestiona la postura del actor y su apoyo a Farías.

Reacciones de las actrices involucradas

En el programa «Only Fama» se abordó este tema, señalando que una de las involucradas en las presuntas amenazas en contra de Roberto Farías es la actriz Paola Lattus. En respuesta a las declaraciones de Gonzalo Valenzuela, Lattus utilizó su cuenta de Instagram para enviar un contundente mensaje.

Mensaje de Paola Lattus

En sus historias de Instagram, Paola Lattus expresó: “Yo no soy tu colega, yo no tengo vergüenza. No tengo vergüenza de defender a mi compañera de aquel que la manoseó. De aquel que dice que estaba curado y pidió perdón al otro día si se había pasado. Del que nunca reparó nada del daño que cometió. Encubridor”. Estas palabras reflejan la indignación de Lattus hacia las declaraciones de Valenzuela y su defensa de Farías.

Impacto en la comunidad artística

La situación ha generado un debate significativo en la comunidad artística, donde se discuten temas de abuso, defensa de los acusados y la responsabilidad de los colegas en situaciones de este tipo. Las reacciones a las declaraciones de Gonzalo Valenzuela y la respuesta de Paola Lattus continúan resonando en los medios y en las redes sociales, evidenciando la polarización de opiniones sobre el caso de Roberto Farías y el manejo de las denuncias de abuso en el ámbito artístico.