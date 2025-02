Nuevo reglamento en Chile exige grabado de patentes en vehículos: ¿estás listo para la fiscalización?

En mayo de 2024, se inició la implementación de un nuevo reglamento en Chile que establece el grabado de patentes en los vidrios y espejos de los vehículos.

Detalles de la nueva norma

La normativa obliga a los conductores de automóviles a grabar la placa de su vehículo en varios puntos. Esta medida tiene como objetivo principal la reducción del robo de piezas y la posterior venta de estas en el mercado informal. Según la autoridad de Transportes, se establecieron dos plazos para cumplir con esta obligación: un plazo de 12 meses para los vehículos particulares que ya están en circulación y un plazo de cuatro meses para los vehículos nuevos.

Plazos de implementación

Desde septiembre del año anterior, cualquier persona que adquiera un vehículo nuevo encontrará la combinación de letras y números grabada en al menos seis puntos del automóvil. Sin embargo, surge una pregunta importante en el contexto del pago del permiso de circulación: ¿es obligatorio el grabado para poder obtener este documento?

Obligatoriedad del grabado

La respuesta a esta pregunta es que, en estricto rigor, no es obligatorio realizar el grabado para obtener el permiso de circulación. El límite para realizar el ajuste en vehículos usados se extiende hasta el 14 de mayo de 2024. Sin embargo, es importante destacar que a partir del 15 de mayo, comenzará la fiscalización de esta norma, lo que incluye un chequeo en las plantas de revisión técnica (PRT).

Consecuencias de no cumplir con la normativa

Si un vehículo no ha realizado la modificación permanente del grabado, la PRT no aprobará el control periódico. La aprobación de la revisión técnica es crucial, ya que, al igual que no tener multas, es un requisito para obtener el permiso de circulación anual. Además, aquellos que no cumplan con el grabado de la patente se enfrentarán a multas que oscilan entre 1 y 1,5 UTM, lo que se traduce en un monto que varía entre $67.294 y $100.941.

Plazos y cumplimiento

En menos de tres meses, será obligatorio que todos los vehículos tengan los vidrios y espejos grabados con la patente correspondiente. La normativa busca asegurar que todos los automóviles en circulación cumplan con esta nueva regulación para contribuir a la seguridad y la reducción del robo de piezas.