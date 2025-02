Exembajadora Gutiérrez alerta sobre venezolanos que consideran dejar Chile tras polémica actuación de George Harris

La exembajadora de Juan Guaidó en Chile, Guarequena Gutiérrez, ha manifestado que hay venezolanos considerando abandonar el país, en el contexto de la polémica actuación del comediante George Harris en el Festival de Viña del Mar.

Controversia en el Festival de Viña del Mar

Gutiérrez compartió sus reflexiones en una entrevista con El Líbero, donde se refirió a la actuación de Harris, que estuvo marcada por abucheos y acusaciones de xenofobia por parte del público chileno. La exdiplomática recordó incidentes recientes que han afectado a la comunidad venezolana en Chile, mencionando: “Venimos de varias situaciones. Primero, el caso del taxista que fue acusado falsamente por una pasajera porque era venezolano. Luego, el tema muy grave, de un caso de violencia con un niño en un colegio municipal de Santiago Centro”.

Impacto en la comunidad venezolana

Gutiérrez expresó que la comunidad venezolana se siente “adolorida” y “frustrada” por las circunstancias actuales. En su análisis, acusó a los medios de comunicación de crear un ambiente hostil para el comediante, sugiriendo que había un “componente xenófobo” en la cobertura mediática. “Tenemos meses viendo a varios medios chilenos diciendo todos los días que le iba a ir mal, que iba a ser difícil, entonces ciertamente ese es un componente xenófobo”, afirmó, añadiendo que “lamentablemente se quería su cabeza”.

Reacciones a la actuación de George Harris

La exembajadora también destacó que la presencia de Harris en el festival había generado un sentido de comunidad entre los venezolanos en Chile. “Desde el día uno todo el mundo quería comprar las entradas para ir a ver a Harris, para ir a apoyarlo, porque para nosotros es uno de los mejores comediantes de Venezuela, muy inteligente”, comentó. Sin embargo, Gutiérrez reconoció que hubo aspectos de la rutina que no fueron bien recibidos, señalando que “con todo respeto por su trabajo, había palabras que no se entienden. El ‘cállate’ para un chileno es el ‘mish’, es una expresión, no es que te estoy diciendo que te calles”.

Consecuencias de la polémica

Al ser consultada sobre el impacto que la actuación de Harris podría tener en la comunidad venezolana, Gutiérrez afirmó que “hay venezolanos pensando en irse de Chile”. Explicó que la comunidad ha sido “muy golpeada como sociedad”, lo que ha intensificado el descontento y la incomodidad de muchos venezolanos en el país. Además, criticó las publicaciones de algunos municipios de la región Metropolitana que se burlaron de lo sucedido en el festival, indicando que “hubo dos publicaciones de dos municipalidades en las que hubo una apología a lo que ocurrió ayer con la rutina de George Harris”. Gutiérrez concluyó que “no es el Chile de hace cinco años, evidentemente. Chile tiene un cambio que no ha sido para bien”.