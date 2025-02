Ex funcionario revela hostigamiento de Cathy Barriga hacia Andrea Monsalve por celos y conflictos internos

El ex funcionario de Maipú, Guillermo Daguerressar, realizó declaraciones en el programa Hay Que Decirlo, donde expuso el hostigamiento que sufrió Andrea Monsalve por parte de Cathy Barriga, atribuyendo la actitud de Barriga a celos personales. Según Daguerressar, Barriga tenía un “conflicto interno, de faldas”, que la llevó a imaginar situaciones que no eran reales, lo que la impulsó a tratar de perjudicar a Monsalve. “La acosaron, golpearon, y no quiso volver más”, afirmó Daguerressar en el programa transmitido por Canal 13.

Motivos del hostigamiento

Daguerressar explicó que Cathy Barriga creía que Andrea Monsalve había tenido un “desliz” con Joaquín Lavín, lo cual era falso. “Creyó eso. Pero era mentira. Por su celopatía lo creyó”, indicó. Además, mencionó que cuando llegaban funcionarias atractivas, Barriga hacía ruidos para incomodarlas y que era evidente que deseaba ser la más bonita en el entorno laboral. “Eso lo sabíamos todos. Es una persona celosa”, agregó Daguerressar.

Comportamiento de Cathy Barriga

El ex funcionario también comentó que Barriga disfrutaba de ser el centro de atención y que no dejó de lado su imagen pública durante su mandato como alcaldesa. “No se sacó el tema de televisión estando en el cargo como alcaldesa”, afirmó Daguerressar.

Perfil de Andrea Monsalve

Andrea Monsalve ocupó el cargo de jefa de comunicaciones en la Municipalidad de Maipú durante la administración de Cathy Barriga. Sin embargo, se aclaró que nunca fue periodista y que su rol se limitó a ser asistente personal de Barriga. En este contexto, Monsalve también asumió el cuidado de los hijos de Barriga en varias ocasiones y la acompañó en actividades como compras de ropa.

Denuncias de agresión

Monsalve denunció haber sido agredida en múltiples ocasiones, incluyendo amenazas. Su situación se complicó cuando fue formalizada hace un año por presentar un título falso y por haber presentado 49 licencias consecutivas entre 2017 y 2020, según la Fiscalía, período en el que recibió cerca de 50 millones de pesos.