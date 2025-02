Los ‘gusanos musicales’: ¿por qué algunas canciones se quedan pegadas en nuestra mente?

Los gusanos musicales, también conocidos como earworms en inglés, son melodías o canciones que se quedan atrapadas en nuestra mente, a menudo sin que lo busquemos. Este fenómeno, que puede ser frustrante o divertido, se produce debido a una serie de factores psicológicos y emocionales que influyen en nuestra memoria y percepción musical.

Definición de gusanos musicales

Los gusanos musicales son recuerdos involuntarios que pueden surgir a partir de un estado de ánimo, un pensamiento o un estímulo externo, como el trayecto habitual al trabajo. Estos fragmentos musicales, que los científicos denominan imagen musical involuntaria (INMI, por sus siglas en inglés), no son elegidos conscientemente, sino que emergen de manera espontánea en nuestra mente.

Factores que contribuyen a la aparición de gusanos musicales

La repetición de una canción es uno de los factores que puede llevar a que esta se quede en nuestra cabeza. No es necesario entender la letra de la canción, ya que cualquier melodía de cualquier idioma puede convertirse en un gusano musical. Cuando el cerebro no está activamente resolviendo problemas o tomando decisiones, entra en un modo automático que permite la conexión de ideas y recuerdos, lo que puede resultar en la reproducción de una melodía pegajosa.

El papel de las emociones en los gusanos musicales

Las emociones juegan un papel crucial en la persistencia de estas melodías en nuestra mente. Según Philip Beaman, profesor de Psicología Experimental en la Universidad de Reading, “O la amamos y cantamos con ella, o la odiamos e intentamos que se vaya. Pero, en ambos casos, terminamos manteniéndola en la mente”. Esto sugiere que la conexión emocional que tenemos con una canción puede influir en su capacidad para permanecer en nuestra memoria.

La naturaleza de la memoria musical

A diferencia de otros tipos de recuerdos, los gusanos musicales se desarrollan en nuestra mente como una secuencia. Beaman explica que “si piensas en una canción, esta se desarrolla con el tiempo”. Esto significa que recordar una canción implica activación de la corteza auditiva, la parte del cerebro encargada de procesar sonidos. Los fragmentos que se nos quedan en la mente suelen ser partes cortas, como el coro o una melodía pegajosa, debido a que el cerebro tiende a dividir la información en fragmentos más manejables.

Características de las canciones pegajosas

Las canciones que se convierten en gusanos musicales suelen ser simples y repetitivas. Michelle Ulor, psicóloga musical e investigadora, señala que “las canciones más populares tienden a ser más rápidas y tienen patrones melódicos inusuales en relación con cómo suben y bajan”. Ejemplos de canciones que han perdurado en la mente de muchas personas incluyen “Bad Romance” de Lady Gaga y “Can’t Get You Out of My Head” de Kylie Minogue. Ambas canciones contienen partes vocales simples y memorables que trascienden las barreras del idioma.

Cómo deshacerse de los gusanos musicales

Si una canción se convierte en un gusano musical no deseado, existen varias estrategias para intentar eliminarla de nuestra mente. Una de las formas más efectivas es distraerse con otra actividad que capte la atención, como trabajar, ver televisión o escuchar otra canción. Además, masticar chicle ha demostrado ser útil para algunas personas, ya que “hay vías neuronales similares involucradas en ambas actividades”, según Ulor. Escuchar la canción en cuestión también puede ayudar a “completar” el ciclo, permitiendo que el cerebro pase a otro pensamiento.