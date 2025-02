Gustavo Petro solicita renuncias en su gabinete tras crisis ministerial y polémica reunión

El presidente colombiano, Gustavo Petro, solicitó este domingo la renuncia protocolaria de todos sus ministros y altos funcionarios del Gobierno, en medio de una crisis que afecta a su gabinete tras una reunión polémica que tuvo lugar el martes pasado y que fue transmitida por televisión y redes sociales.

Renuncia protocolaria y cambios en el gabinete

El mandatario expresó en la red social X: “He solicitado renuncia protocolaria a ministras, ministros y directores de departamentos administrativos. Habrá algunos cambios en el gabinete para lograr mayor cumplimiento en el programa ordenado por el pueblo”. Petro indicó que, con 18 meses restantes en su mandato, el Gobierno se enfocará en cumplir con el programa establecido.

Minutos después de la publicación de Petro, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, presentó su “renuncia irrevocable” al cargo, agradeciendo al presidente por la oportunidad de trabajar en una “agenda política a favor de millones de trabajadores y trabajadoras, en la necesidad de cumplir con el mandato popular del Gobierno del Cambio”. Ramírez añadió: “Seguiremos trabajando por una Colombia más justa y cada día más democrática, entendiendo que la política debe transitar sin sectarismos, pero sin ambigüedades”. Ella había estado en el Gobierno desde que Petro asumió la presidencia.

Consecuencias de la reunión del gabinete

La reunión del gabinete ministerial, que se extendió por seis horas, estuvo marcada por acusaciones y recriminaciones entre el presidente y varios miembros del Gobierno por fallas en la gestión. Esta situación llevó a la renuncia del director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Jorge Rojas, un hombre de confianza de Petro, así como del ministro de las Culturas, Juan David Correa. Posteriormente, también renunció la secretaria jurídica de la presidencia, Paula Robledo, y este domingo se anunció la salida de la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, quien había trabajado con Petro durante su alcaldía en Bogotá entre 2012 y 2015.

Muhamad es considerada una de las funcionarias más cercanas al presidente y ha sido bien valorada en encuestas sobre el desempeño del Gobierno, lo que ha llevado a especulaciones sobre su posible candidatura a un cargo de elección popular en el próximo año.

Propuestas de renuncia y tensiones internas

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, había sugerido el miércoles anterior la renuncia de todo el gabinete, considerándolo “insostenible” tras el consejo de ministros, aunque hasta el momento se mantiene en su puesto.

Durante la reunión del consejo de ministros, Muhamad y otros funcionarios expresaron su apoyo a la vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, en sus críticas hacia el nombramiento de Armando Benedetti como jefe del despacho presidencial. Benedetti, exembajador y senador, enfrenta varios procesos por corrupción y estuvo involucrado en un escándalo de violencia machista en julio pasado, cuando su esposa, Adelina Guerrero, lo denunció por agresiones físicas durante un viaje a Madrid. Muhamad declaró: “Como feminista y como mujer, yo no me puedo sentar en esta mesa de gabinete de nuestro proyecto progresista con Armando Benedetti”. A pesar de las críticas, Petro defendió la permanencia de Benedetti en su cargo, quien fue fundamental en la financiación de su campaña electoral de 2022 en la costa atlántica. Muhamad, al no estar de acuerdo con la decisión del presidente, expresó que “al no estar de acuerdo con esa decisión del presidente hay que renunciar”.

El exministro de Culturas, Juan David Correa, también se pronunció, afirmando que “no podía tener de jefe a un maltratador de mujeres”.

La solicitud de renuncia a sus ministros se produce justo cuando el presidente Petro se prepara para un viaje de seis días a Emiratos Árabes Unidos, Catar y Arabia Saudí.