Haley Joel Osment: del niño que “ve gente muerta” a una nueva etapa en su carrera actoral

El actor Haley Joel Osment, conocido por su icónico papel en la película Sexto sentido, ha experimentado un notable cambio en su apariencia a lo largo de los años. A más de 25 años del estreno de la película en 1999, Osment, quien ahora tiene 36 años, ya no es el niño que cautivó al público con su famosa frase: “Veo gente muerta”. Su carrera ha evolucionado desde sus inicios en Hollywood, donde se destacó como uno de los niños prodigio de la industria cinematográfica.

Inicios de la carrera de Haley Joel Osment

La trayectoria de Haley Joel Osment comenzó en 1992, cuando tuvo una pequeña participación como el hijo de Tom Hanks en la película Forrest Gump (1994). Este papel le abrió las puertas a una carrera exitosa en el cine, convirtiéndose en un rostro familiar en la pantalla grande. Su actuación en Sexto sentido lo catapultó a la fama, pero también le trajo el peso de ser recordado como “el niño que ve gente muerta”, un estigma que ha llevado a lo largo de su vida.

Éxitos posteriores y pausa en la carrera

Después del éxito de Sexto sentido, Osment participó en otras producciones cinematográficas destacadas, como Cadena de favores y A.I. Inteligencia Artificial. Sin embargo, la repentina fama no fue del todo cómoda para el joven actor. En una entrevista con E! News, compartió que decidió hacer una pausa en su carrera a principios de la década de 2000 para enfocarse en sus estudios universitarios. “Mis padres solían decir cuando empecé en esta industria: Si alguna vez no es divertido, puedes dejarlo mañana mismo”, comentó sobre su decisión de priorizar su educación.

Regreso a la actuación y proyectos recientes

Tras completar su formación en la New York University Tisch School of the Arts, Haley Joel Osment regresó al mundo del entretenimiento y ha mantenido una presencia constante en cine y televisión. Ha participado en series como Silicon Valley, Future Man, The Boys y el revival de Los archivos secretos X. En cuanto a su carrera cinematográfica, sus trabajos más recientes incluyen Me Him Her, Almost Friends y, en 2024, Parpadea dos veces, donde comparte elenco con actores como Channing Tatum, Simon Rex y Naomi Ackie.

La evolución de Haley Joel Osment

A lo largo de los años, Haley Joel Osment ha mostrado una notable evolución tanto en su carrera como en su apariencia. Desde su debut como un niño prodigio hasta su regreso a la actuación como un adulto, su trayectoria ha sido marcada por decisiones conscientes sobre su vida profesional y personal. Su legado en el cine sigue siendo recordado, y su trabajo actual continúa contribuyendo a su carrera en la industria del entretenimiento.