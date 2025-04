Cientos de miles protestan en EE.UU. contra Trump y Musk en el movimiento “Hands Off!”

Cientos de miles de manifestantes se congregaron en diversas ciudades de Estados Unidos en el mayor día de protestas contra el presidente Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca. El movimiento, denominado “Hands Off!”, reunió a más de 150 organizaciones, incluyendo grupos de derechos civiles, sindicatos, activistas LGBTQ+, veteranos y defensores del voto, en más de 1.200 puntos de protesta a lo largo de los 50 estados del país.

Qué es el movimiento “Hands Off!” en Estados Unidos

Los participantes del movimiento “Hands Off!” manifestaron su oposición a las políticas promovidas por Trump y su aliado Elon Musk, que abarcan recortes gubernamentales, despidos masivos de empleados federales, cierres de oficinas del Seguro Social, deportaciones, ataques a los derechos de las personas transgénero y la reducción de fondos para programas de salud. En ciudades como Washington D.C., Boston, Nueva York, Seattle y Palm Beach, los manifestantes exigieron la protección de la democracia, los inmigrantes y la seguridad social.

Durante las protestas, se exhibieron pancartas con lemas como “Hands off our Social Security” (Quita tus manos de nuestro Seguro Social) y “Fight the oligarchy” (Combate la oligarquía). Líderes comunitarios y ciudadanos se unieron para denunciar los efectos de las políticas actuales. Kelley Robinson, presidenta del grupo Human Rights Campaign, expresó desde el National Mall: “Están criminalizando a nuestros doctores, maestros, familias y nuestras vidas. No queremos esta América. Queremos una en la que la dignidad, la seguridad y la libertad no sean privilegios de unos pocos, sino derechos de todos”. En Boston, la alcaldesa Michelle Wu también se pronunció: “Me niego a aceptar que mis hijos crezcan en un país donde los inmigrantes como sus abuelos sean tratados como criminales”.

¿Qué es lo que piden?

De acuerdo con información de CNN en Estados Unidos, el movimiento “Hands Off!” tiene tres demandas principales: “fin a la toma de poder multimillonaria y la corrupción desenfrenada de la administración Trump; fin a los recortes de fondos federales para Medicaid, Seguridad Social y otros; y un fin a los ataques a los inmigrantes, las personas trans y otras comunidades”. Elon Musk, actual líder del nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental, ha defendido las acciones de la administración, argumentando que ahorran “miles de millones de dólares a los contribuyentes”. Sin embargo, manifestantes como Archer Moran, de Florida, exigen que no se toque la seguridad social: “La lista de lo que deben dejar en paz es muy larga. ¡Ya basta!”.

Desde la Casa Blanca, se emitió un comunicado en el que se asegura que el presidente Trump protegerá el Seguro Social y Medicare para beneficiarios elegibles, acusando a los demócratas de “querer dar esos beneficios a inmigrantes ilegales”, lo que, según la administración, pondría en peligro dichos programas. Es importante recordar que Elon Musk generó controversia en Estados Unidos al compartir un gráfico durante un evento en Wisconsin que, según él, demuestra que millones de no ciudadanos han recibido números de Seguro Social durante el gobierno de Joe Biden. Esta revelación se produjo, según reporta Fox News, mientras Musk entregaba cheques de un millón de dólares a dos votantes que apoyaban su petición contra los “jueces activistas”.