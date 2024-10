Hanif Kureishi reflexiona sobre su vida tras quedar tetrapléjico en nuevas memorias conmovedoras

El escritor británico Hanif Kureishi, conocido por obras como El buda de los suburbios y My Son the Fanatic, ha compartido su experiencia tras quedar tetrapléjico hace dos años, un tema central de sus nuevas memorias tituladas ‘Shattered: A Memoir’, que se publicarán a finales de octubre en Europa. En una entrevista con el diario británico The Telegraph, Kureishi expresó que siente que ha “muerto sin morir”, reflexionando sobre las limitaciones que enfrenta a sus 69 años.

Accidente y sus consecuencias

Kureishi sufrió un grave accidente en su apartamento de Roma durante las festividades navideñas de 2022, lo que resultó en su condición de tetrapléjico. Desde entonces, no puede caminar y tiene un movimiento limitado en sus extremidades, lo que lo obliga a vivir en una silla de ruedas en su hogar al oeste de Londres, donde cuenta con un cuidador a tiempo completo. En su relato, el autor describe el momento del accidente: “Experimenté lo que sólo puede describirse como un objeto semicircular con garras que se acercaba a toda prisa hacia mí (…) Me había divorciado de mí mismo. Creí que me estaba muriendo, que me quedaban tres respiraciones. Parecía una manera miserable e innoble de morir”.

La búsqueda de respuestas médicas

En la misma entrevista, Kureishi menciona que los médicos no han podido determinar la causa exacta de su desmayo y caída, ya que las exploraciones médicas no mostraron signos de un derrame cerebral. Sin embargo, recordó que en los días previos al accidente había estado sintiéndose mal, afirmando: “Fue algo completamente aleatorio”.

El impulso de escribir

Desde su ingreso a cuidados intensivos en un hospital italiano, Kureishi sintió una necesidad imperiosa de escribir, buscando ser más que un simple cuerpo en un entorno médico. “Apenas podía moverme, pero podía hablar, estaba cognitivamente consciente”, comentó. Durante su estancia en el hospital, comenzó a compartir sus pensamientos a través de actualizaciones diarias que su pareja, Isabella, escribía en su teléfono mientras se sentaba a los pies de su cama. Posteriormente, su hijo Carlo asumió esta tarea.

La respuesta del público y la creación del libro

Carlo inició un blog en la plataforma Substack, donde publicaba las actualizaciones de Kureishi, presentándolo como una carta al mundo: “una especie de carta que decía: ‘Querido mundo, ¿estáis ahí?’”. Kureishi destacó la conmovedora respuesta del público, que lo animó a continuar escribiendo. “La gente respondía diciendo que estaban conmovidos, molestos e intrigados por mi historia”, añadió el autor.

Publicación de ‘Shattered: A Memoir’

Todos estos escritos han sido recopilados en su nuevo libro, ‘Shattered: A Memoir’, que narra su vida desde el momento del accidente hasta un año después, cuando regresó a su hogar. Kureishi considera que su experiencia es una prueba de que “el trauma crea oportunidades”. La obra está programada para salir a la venta en el Reino Unido el próximo 31 de octubre.