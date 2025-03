Harold Mayne-Nicholls revela su interés por postular a la presidencia en 2025 y planea recorrer Chile

El ex presidente de la ANFP, Harold Mayne-Nicholls, participó en el programa Mesa Central de Canal 13, donde discutió su posible candidatura a las elecciones presidenciales de noviembre de 2025. Aunque no se ha declarado oficialmente como candidato, Mayne-Nicholls manifestó su interés en postularse. “Todavía no, pero nos habíamos puesto un plazo, con la gente que trabaja con nosotros, que es fines de marzo, pensando que no se iba a filtrar la noticia y así poder recorrer todo el país”, comentó el ex dirigente deportivo.

Intenciones de candidatura

Harold Mayne-Nicholls explicó que actualmente están analizando su posible candidatura de manera detallada. Afirmó que antes de recorrer las 16 regiones de Chile, no se siente cómodo anunciando su candidatura. “Ahora estamos analizándolo muy en detalle. Pero antes de recorrer las 16 regiones del país me parecería un poquito apresurado decirlo, pero de que hay interés sí que hay interés”, indicó.

Recorrido por Chile

El ex presidente de la ANFP también expresó su deseo de viajar por el país para comprender mejor las necesidades de la población. “Para entender lo que la gente quiere, porque desde el escritorio es re fácil pensar lo que los terceros quieren. En cambio ahí, conversando con la gente, aprovecho de dar charlas, comparto el café, la calle (…) esas son las realidades que uno tiene que sentir con las autoridades, porque después uno va a tener que trabajar con ellos para sacar adelante el país”, afirmó Mayne-Nicholls.

Proceso de análisis de su candidatura

En relación a su candidatura, Harold Mayne-Nicholls mencionó que se encuentra en un proceso de análisis profundo para desarrollar un proyecto serio que beneficie a la ciudadanía. “Siento que puedo hacer un aporte”, dijo, y añadió que la recolección de firmas será un paso posterior. “Pero te digo, mientras no recorra las cinco regiones que me faltan, prefiero dejarlo todavía en estudio”, agregó.

Visión sobre el país

Mayne-Nicholls también reflexionó sobre la situación política del país, afirmando que “el país no es de un partido, no le pertenece a un grupo político porque estén gobernando, el país es de todos y hay que gobernar para todos”. Además, expresó su percepción de que “siento que al país le falta algo que antes teníamos, esa unión, sentido comunitario”, recordando su experiencia en liderar proyectos que unieron a la nación.

Harold Mayne-Nicholls concluyó su intervención en el programa enfatizando la importancia de la unidad y el trabajo conjunto para el desarrollo del país.