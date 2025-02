John Lithgow en conversaciones para interpretar a Dumbledore en la nueva serie de Harry Potter

La esperada serie de Harry Potter, que comenzará una nueva adaptación desde el inicio, alejada de las películas, mantiene expectantes a los millones de fanáticos en todo el mundo. Sin duda alguna, el reparto es uno de los temas más llamativos. Conocer a los nuevos rostros que interpretarán a los clásicos personajes genera gran intriga. Aunque desde Warner Bros. Discovery han mantenido el misterio en torno al reparto, sin entrar en detalles, el proceso de casting sigue avanzando.

Posible elección para Albus Dumbledore

En esta línea, durante las últimas horas comenzó a sonar un importante nombre para darle vida a Albus Dumbledore, uno de los personajes más queridos por los fans. Se trata nada más y nada menos que de John Lithgow, quien ya estaría en conversaciones para asumir el importante rol. Aunque HBO aún no ha confirmado oficialmente su inclusión, las negociaciones ya estarían avanzadas para que el actor se ponga en la piel del poderoso mago.

¿Quién es John Lithgow?

A los 79 años, Lithgow es considerado uno de los actores más destacados de su generación, ganándose un espacio importante en la industria cinematográfica. Con una carrera llena de éxitos, tanto en cine como en televisión, el intérprete ha sido galardonado en seis ocasiones con el Premio Emmy. Dicho reconocimiento llegó con un triplete por su papel en la comedia La Tercera Roca del Sol, y otros tres por: Historias Asombrosas, Dexter y The Crown. En esta última serie, Lithgow interpretó a Winston Churchill, un personaje histórico británico, lo que demuestra su capacidad para encarnar figuras de distintas culturas y épocas.

Además de sus logros televisivos, ha sido nominado al Premio Oscar en dos ocasiones por su trabajo en La fuerza del cariño y El mundo según Garp. Su amplia filmografía abarca títulos como All That Jazz, Footloose, Shrek, Interstellar, Los asesinos de la luna y Cónclave. En el mundo de las series, ha aparecido en exitosos programas como Cómo conocí a tu madre, Los Simpson, Perry Mason y The Old Man.

Elenco en proceso

La serie de Harry Potter sigue buscando a los actores que darán vida a los jóvenes protagonistas. Hay que recordar que hace un tiempo hizo noticia el hecho de que más de 32.000 niños se presentaron para las audiciones de los papeles de Harry, Hermione y Ron. Con esto se demuestra el fervor por formar parte de este proyecto, que se espera estrene en los próximos años. Mientras tanto, otros miembros del claustro de profesores están siendo considerados.

Según rumores, Paapa Essiedu, conocido por su papel en Podría destruirte, podría ser elegido para interpretar a Severus Snape. Sharon Horgan (Noche de juegos) y Lesley Manville (El hilo invisible) están siendo consideradas para encarnar a Minerva McGonagall, mientras que Brett Goldstein, famoso por su participación en Ted Lasso, podría tomar el rol de Hagrid. En cuanto a los villanos, se rumorea que Cillian Murphy podría interpretar a Quirinus Quirrell, mientras que Ralph Fiennes podría retomar su papel de Lord Voldemort, consolidando la conexión entre las películas previas y la nueva serie.