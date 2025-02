El padre del detenido por el asesinato de Kim Gómez revela su desesperación y denuncia la falta de control sobre menores

Un impactante testimonio ha sido compartido por Héctor, el padre de un joven de 17 años que fue detenido por el asesinato de Kim Gómez, una niña de solo 7 años. Este crimen ha conmocionado a Argentina y ocurrió cuando el delincuente, junto a otro menor de 15 años, robó el auto de la madre de la víctima mientras ella estaba detenida en una esquina de la ciudad de La Plata.

Detalles del crimen

Según los informes, la pequeña Kim se encontraba en el asiento trasero del vehículo con el cinturón de seguridad abrochado. Sin embargo, dado que el auto solo contaba con dos puertas, los delincuentes intentaron arrojarla por una ventanilla. En este intento, Kim quedó enganchada y fue arrastrada a lo largo de 15 cuadras. Como resultado, la niña sufrió lesiones traumáticas, múltiples fracturas y heridas por el arrastre, lo que finalmente llevó a su muerte en la vía pública.

Testimonio de Héctor

En una entrevista con TN, Héctor relató que había salido a comprar cubiertas a Buenos Aires y cuando regresaba, su hija le informó: “Papi, Tobías se robó un auto y mató a una nena“. Ante esta situación, Héctor le pidió a su hija que retuviera a su hijo y que lo entregaran. Expresó que ya había tenido problemas con él, ya que hacía 20 días había robado otro auto, pero lo habían liberado debido a su condición de menor.

Héctor continuó explicando que su hijo había estado en la calle y que había caído en el consumo de drogas. “Este último tiempo trabajaba conmigo y me di cuenta que me afanaba las cosas. Entonces lo eché a la calle“, añadió. Además, mencionó que había solicitado en la comisaría que no lo dejaran salir, pero le dijeron que debía hacerse cargo de él. “Pero por qué, si yo no quiero retirarlo. Ya no lo puedo tener, está incorregible“, cuestionó.

Entrega a la policía

Tras enterarse del crimen, Héctor decidió llevar a su hijo a la policía. “Se lo entregamos ahí“, indicó. También llevó a otro joven que supuestamente estaba implicado en el hecho. “Le dije a la policía: ‘Vamos, que lo llevo a la casa del otro chico’. Estaba a dos o tres cuadras. Entré a la casa del otro chico y también le dije: ‘Él estaba con Tobías, así que se llevaron a los dos’“, relató.

Héctor afirmó que su hijo no se comunicó con él después del incidente. “No habló conmigo. No habló nada“, aseguró. Según el padre, el joven le habría dicho a su hermana que “no se había dado cuenta de que estaba la nena“. En cuanto a su reacción, Héctor expresó: “Yo lo cacé del cogote nomás y lo entregué a la policía“.

Finalmente, Héctor mencionó que su hijo había sido arrestado hace 20 días por robar un auto y que lo habían devuelto a casa por ser menor. “Así como lo entregué, que no me llamen porque no lo pienso sacar“, concluyó.