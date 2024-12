Helhue Sukni revela detalles sorprendentes sobre su compleja operación facial y su recuperación

En la noche del viernes, durante el programa “Only Fama”, Helhue Sukni compartió detalles sobre su reciente intervención quirúrgica en el rostro. La abogada relató que el cirujano realizó una operación compleja, describiendo el procedimiento con gran precisión. “Me sacó la cara y me la volvió a poner”, expresó Helhue Sukni, enfatizando la dificultad de la cirugía que se llevó a cabo con el objetivo de rejuvenecer su apariencia facial. Además, la abogada ofreció información sobre su proceso de recuperación posterior a la operación.

Detalles de la operación

Helhue Sukni recordó que el 3 de diciembre se sometió a una serie de exámenes previos a la cirugía, y fue en ese momento cuando la anestesista le preguntó sobre el uso de aspirina. “Sí”, respondió ella, lo que llevó al cirujano a intervenir. “Se sienta el doctor, estaba adentro del pabellón, me dice: ‘Helhue, no te puedo operar. ¿No viste el mail?’” Esta situación generó un retraso en la operación, que fue reprogramada para el 17 de diciembre.

Reacciones familiares

La abogada mencionó que no informó a muchas personas sobre la cirugía, indicando que solo sus hijas estaban al tanto. “No le conté a nadie… Sabían solamente las niñitas”, comentó. En relación a la preocupación de sus padres, Helhue Sukni recordó una conversación con su madre, quien le dijo: “Es que te sacaron dentro del pabellón porque Dios es grande”. La abogada se rió al recordar la reacción de su familia, que se alarmó por la situación. “Mi papá con mi mamá, el domingo, que los invité a almorzar a la casa, un escándalo tremendo…”

Su madre le expresó que, de no haber sido por la intervención del cirujano, podría haber enfrentado serias complicaciones. “Porque si no ese día te ibas a morir”, dijo su madre, a lo que Helhue Sukni aclaró que la razón del aplazamiento fue simplemente que no había leído la información sobre la aspirina.

La abogada compartió su experiencia con un tono ligero, resaltando la importancia de seguir las indicaciones médicas y la necesidad de estar bien informada antes de someterse a un procedimiento quirúrgico.