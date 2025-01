Helhue Sukni revela detalles sorprendentes sobre su reciente cirugía facial en ‘Only Fama’

La abogada Helhue Sukni compartió detalles sobre su reciente cirugía facial en el programa de farándula Only Fama de Mega, donde mostró las cicatrices de su procedimiento. En su aparición, Sukni reveló que la operación, que duró aproximadamente ocho horas y media, consistió en un lifting facial, un procedimiento que busca eliminar el exceso de piel a través de pequeñas incisiones. La abogada comentó: “Mi doctor me sacó la cara y me la volvió a poner”, mientras mostraba las marcas visibles alrededor de su rostro.

Detalles de la cirugía

Helhue explicó que los resultados definitivos de la cirugía se verán en un período de entre cuatro a seis meses, ya que actualmente se encuentra en un estado de inflamación postoperatoria.

Al ser consultada por la panelista Daniela Aránguiz sobre las razones que la llevaron a someterse a este procedimiento, Sukni mencionó que había notado que su rostro se estaba “soltando” y que su cuello presentaba arrugas. En sus propias palabras, dijo: “Esta cuestión se cae y el cuello yo me ponía para el lado y se veía el cuello todo arrugado”.

Motivaciones personales

Durante la conversación, el panel también indagó si la cirugía estaba relacionada con un nuevo romance que está viviendo. Helhue respondió que su decisión de operarse fue puramente personal, afirmando: “Yo me operé porque yo quería operarme la cara para verme más joven”. Además, expresó su deseo de no hablar sobre su vida amorosa, indicando que prefiere mantenerla en privado para que las cosas “le resulten”.

En un primer momento, Sukni tenía programada la cirugía para el 3 de diciembre, pero un error en la toma de medicamentos la llevó a reprogramar el procedimiento. Relató que el anestesista le preguntó sobre el uso de aspirina, a lo que ella respondió afirmativamente. El doctor, ya en el quirófano, le comunicó: “Helhue, no te puedo operar, ¿no leíste el correo?”

La abogada explicó que el uso de aspirina era incompatible con la cirugía, lo que obligó a la reprogramación del procedimiento.

Reacciones y comentarios

La aparición de Helhue Sukni en Only Fama ha generado interés y reacciones entre los televidentes, quienes han seguido de cerca su trayectoria y decisiones personales. Su apertura sobre la cirugía y los detalles del proceso han sido bien recibidos, destacando su sinceridad al abordar temas de estética y salud.