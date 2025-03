Reacciones en la farándula tras coqueteo de Hernán Calderón a Daniella Campos desatan polémica y enfrentamientos

Los recientes comentarios sobre el supuesto coqueteo de Hernán Calderón hacia la conductora Daniella Campos han generado una serie de reacciones en el mundo de la farándula chilena. La situación ha sido objeto de discusión en el programa “Hay que decirlo”, donde los panelistas no tardaron en expresar sus opiniones, incluyendo a la exmiss Pamela Díaz, quien lanzó críticas hacia Campos.



Pamela Díaz intensificó la controversia con sus declaraciones, afirmando: “No empieces a hablar tonteras que fue hace veinte y tantos años, imagínate que yo me pongo hoy día a hablar de todas las personas que tienen interés en mí”. Por su parte, Nacho Gutiérrez también se pronunció sobre el tema, sugiriendo que Raquel, la entonces pareja de Calderón, no estaba interesada en lo que había sucedido con Daniella Campos.

En respuesta a los comentarios, Daniella Campos fue consultada por las cámaras del programa “Que te lo digo”, donde no dudó en expresar su descontento hacia La Fiera y los panelistas de Canal 13. En su intervención, afirmó: “Me encanta que me roteen porque para que sepan, ninguno de los que trabajamos en la tele somos finos, por esto estamos acá, partamos de esa base”.

Además, Daniella Campos desmintió las afirmaciones de Nacho Gutiérrez, aclarando que ella fue “detenida, no presa, dos veces una noche y fui yo la primera persona que salió a confirmar la noticia y enfrenté las cosas, no como tú que destruiste una familia, y eso sí que es feo, antes de casarte, ¿o no Nachito?”.

En cuanto a Pamela Díaz, Daniella Campos le dirigió un mensaje directo: “Pamelita, a ti la gente te hizo todo lo que eres, tu people, entonces ahora no empieces a tratar mal a tu people porque se te puede dar vuelta y puedes perder todo lo que tienes, porque tu único talento es la people”.

Finalmente, Daniella Campos expresó su sorpresa ante los comentarios de Paulina Nin en su contra, indicando: “Me extrañó tanto, tanto, que tuve que revisarlo dos veces, conociéndola y quiero decir tengo una profunda admiración, pero si hay algo picante es tener los líos que tuviste con tu exnovio o que te lleven detenida ebria, eso sí es picante, prefiero pelearme con mi hermana”.