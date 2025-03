Hugo Valencia desmiente rumores de distanciamiento con Daniela Aránguiz y lanza advertencia a quien inició el cahuín

Hugo Valencia ha salido a aclarar en las últimas horas el supuesto distanciamiento que mantiene con Daniela Aránguiz, a raíz de un rumor que fue dado a conocer por Daniella Campos. En este contexto, la opinóloga planteó que la “Cara de Cuica” no estaba respondiendo los mensajes al periodista, lo cual resulta extraño considerando la cercanía que ambos han tenido en el pasado. “Me contaron que no sólo no te habrían contestado los mensajes, sino que no te los iban a volver a contestar nunca más”, expresó la panelista, poniendo así el conflicto sobre la mesa.

Detalles del rumor

Daniella Campos fue más allá en sus afirmaciones y le sugirió a Hugo Valencia que revisara su cuenta de Instagram, para verificar si es que la exchica Mekano lo había bloqueado. La influencer, por su parte, ha expresado abiertamente su amor por su polola Paulina. Campos continuó con su relato, afirmando: “Lo que sí me dijeron es que andaba mostrando los mensajes y diciendo: ‘El Hugo me está escribiendo y no le pienso contestar nada’”.

En el programa, Daniella Campos también mencionó que Hugo había enviado un mensaje a Aránguiz, diciendo: “amiga hoy hablamos de ti”, a lo que ella respondió: “Claro, este ahora me avisa cuando ya lanzó la noticia al aire. Primero la tira y después me dice”. Campos concluyó su intervención afirmando que “ese es el motivo por el que no te contestan los mensajes y dijeron que no te los piensan contestar nunca más”.

La respuesta de Hugo Valencia

Ante estas afirmaciones, Hugo Valencia se dirigió a la cámara y habló directamente a la persona que inició el rumor, diciendo: “Te voy a hablar a ti… Me piqué un poquito”. Valencia pidió que se detuvieran las mentiras, afirmando que “la persona que le fue con este cahuín a Daniella Campos, porque todo lo que te contaron es completamente falso”, en su programa “Zona de Estrellas”.

A pesar de su desmentido, Hugo Valencia no negó que pudiera existir una especie de quiebre con Aránguiz, indicando: “Creo que ella tiene que estar molesta por algo, tiene que estar enojada conmigo, porque la verdad es que ella siempre me responde”.