Hugo Valencia arremete contra Roberto Cox por comentarios “miserables” y clasismo en el periodismo

Un intercambio de palabras cargado de tensión se ha producido entre los periodistas Hugo Valencia y Roberto Cox, en el que se han lanzado acusaciones sobre el estilo y la ética en el ejercicio del periodismo. Valencia, en su programa Zona de Estrellas, respondió a comentarios de Cox, quien lo había criticado sin mencionarlo directamente, lo que llevó a Valencia a calificar los comentarios de su colega como “miserables” y a señalar un ambiente de “clasismo” en el ámbito periodístico.

Contexto del enfrentamiento

El conflicto se originó cuando Roberto Cox expresó su opinión sobre el trabajo de algunos colegas, sugiriendo que no le importaba la opinión de aquellos que, según él, “viven del cahuín y hablar mal de la gente”. En una entrevista con Publimetro, Cox afirmó: “Yo me voy a dormir con la conciencia tranquila por el trabajo que hago. Al menos no me dedico a basurear a mis colegas y la gente que trabaja en televisión”. Estas declaraciones fueron interpretadas por Valencia como un ataque directo a su labor en el periodismo de farándula.

La respuesta de Hugo Valencia

En su respuesta, Hugo Valencia no escatimó en críticas hacia Roberto Cox, afirmando que este último es un ejemplo del “arribismo y clasismo” que existe en el círculo de periodistas. Valencia argumentó que, según la especialidad en la que se trabaje, algunos periodistas son considerados de mayor o menor valía. “Claramente, para él, los que hacemos periodismo desde la farándula somos menos”, expresó Valencia.

Valencia también defendió su enfoque en el periodismo, señalando que su trabajo se centra en figuras públicas que tienen la capacidad de responder a las críticas, a diferencia de otros que, como Cox, comentan sobre personas vulnerables que carecen de los medios para defenderse. En este sentido, Valencia mencionó un caso reciente en el que Cox había hecho comentarios sobre una mujer víctima de violencia de género, sugiriendo que ella tenía responsabilidad en las agresiones que sufrió. “Ella no ha tenido el espacio ni el lugar para poder defenderse de tus comentarios”, afirmó Valencia, dirigiéndose a Cox.