Ignacia Michelson critica a Marcianeke tras detención de su padre por tráfico de drogas

Ignacia Michelson se pronunció sobre la reciente detención de José Muñoz, padre del artista urbano Marcianeke, por presunto tráfico de drogas. La detención tuvo lugar el pasado viernes durante un amplio operativo antidrogas en la ciudad de Talca.

Detención del padre de Marcianeke

El padre del cantante, José Muñoz, fue arrestado en el contexto de un operativo que involucró la intervención de las autoridades en cinco inmuebles simultáneamente en el barrio norte de Talca. Durante este operativo, se incautaron diversas sustancias ilegales, así como armas y municiones, lo que ha generado un gran revuelo en los medios de comunicación y en las redes sociales.

Reacción de Ignacia Michelson

En el programa “Entérate”, Ignacia Michelson, quien mantuvo una relación con Marcianeke durante aproximadamente un año, ofreció su perspectiva sobre la situación. Michelson afirmó: “Hablemos las cosas como son. ¿A ustedes les sorprende? Si a Marcianeke lo maneja pura gente que vende y tiene esas cosas, o sea, él está rodeado de este mundo. A mí no me sorprende nada”. Esta declaración sugiere que la modelo tiene conocimiento de las influencias negativas que rodean al artista urbano.

Experiencia personal de Ignacia

Michelson continuó explicando su experiencia personal con el entorno de Marcianeke, indicando: “Yo lo sé porque yo estuve ahí. Yo lo viví y yo veía muchas cosas”. Además, reveló que había aconsejado al cantante que se alejara de personas involucradas en actividades ilícitas, sugiriendo que su madre debería manejar sus asuntos y que debería contar con un contador y un abogado. Sin embargo, según Michelson, Marcianeke no siguió sus recomendaciones, lo que contribuyó a su separación.

Relación entre Marcianeke y su padre

En cuanto a la relación entre Marcianeke y su padre, Ignacia comentó que durante su relación, ambos vivieron juntos, pero que posteriormente se separaron y ella perdió contacto con ellos.

Publicación de Marcianeke tras la detención

Tras la detención de su padre, Marcianeke publicó un mensaje en sus historias de Instagram, donde expresó: “Fuerza papito, saldrás de esta. Tranquilo, nomás. Apretaron, pero eres un guerrero. Énfasis. Te amo”. Sin embargo, este mensaje fue eliminado poco después de ser publicado. Michelson criticó esta publicación, afirmando: “A mí me cae muy bien Marcianeke, así como que lo encuentro simpático, fue mi ex, toda la cuestión, pero tú no puedes poner que ‘eres un guerrero’, si estás metido en cosas de droga y cuestiones de pistolas. Por favor”.

Operativo antidrogas en Talca

El operativo en Talca ha sido uno de los más significativos en la región, dado el número de inmuebles allanados y la cantidad de material incautado. Las autoridades continúan investigando el caso y se espera que se tomen medidas adicionales en relación con los involucrados.