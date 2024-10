Ilia Topuria revela su ambicioso objetivo económico tras convertirse en campeón de la UFC

Ilia Topuria, campeón de peso pluma de la UFC, busca superar las ganancias de Cristiano Ronaldo y convertirse en el mejor deportista pago del mundo.

Ilia Topuria se encuentra en un momento culminante de su carrera deportiva. A la edad de 27 años, ha logrado convertirse en el campeón de peso pluma de la UFC tras vencer a Alexander Volkanovski por nocaut, lo que le permitió obtener su primer cinturón en esta prestigiosa organización. Aunque ha alcanzado su objetivo de convertirse en campeón mundial, el luchador hispano-georgiano tiene un nuevo sueño: convertirse en el deportista mejor pagado del mundo.

Después de conseguir su primer título en febrero, Topuria ofreció una entrevista en la que se le preguntó sobre sus metas futuras. En esta conversación, el peleador expresó su ambición de superar las ganancias de Cristiano Ronaldo, que según la revista Forbes, se estiman en 136 millones de dólares. Topuria tiene la intención de romper récords y posicionarse en la cima de la lista de los deportistas mejor remunerados.

Como actual campeón de la UFC en la categoría de peso pluma, Topuria está en una posición favorable para incrementar sus ingresos, especialmente con su próxima defensa del título programada para el UFC 308, donde se enfrentará a Max Holloway en octubre. Hasta la fecha, su mayor ingreso provino de la pelea principal del evento UFC 298, donde ganó 532 mil dólares tras su victoria sobre Volkanovski, lo que le permitió hacerse con su primer cinturón.

Además, Topuria ha manifestado su deseo de que su gran oportunidad económica se materialice en el primer trimestre de 2025, durante un evento que se llevará a cabo en el Estadio Bernabéu. Aunque aún no tiene un oponente confirmado para esa velada, se espera que sus finanzas experimenten un notable aumento, superando con creces lo que ganó en febrero.

En otro ámbito, Ilia Topuria ha estado en el centro de atención debido a sus recientes declaraciones sobre Conor McGregor. En una charla con el streamer Ibai Llanos, Topuria afirmó que no aceptaría un combate con McGregor, argumentando que el irlandés ya no es el mismo de antes y que desea mantener el respeto por sus valores. Estas palabras no fueron bien recibidas por McGregor, quien respondió con una advertencia contundente: “Pequeña cosita. Te voy a partir la mandíbula cuando te vea. Le agarraría del pecho y le abofetearía esa pequeña nariz”, expresó el luchador irlandés en una transmisión relacionada con apuestas.

Es importante señalar que tanto Topuria como McGregor participarán en el MARCA Sport Weekend, un evento que se llevará a cabo en Málaga del 11 al 13 de octubre, lo que podría generar un ambiente tenso entre ambos competidores.