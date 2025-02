Ingrid Aceitón insinúa nuevo romance a días de su separación: ¿Encontró el amor en Nico Clear?

A través de Instagram, Ingrid Aceitón ha insinuado que celebrará el 14 de febrero en compañía de alguien especial, lo que sugiere que ha encontrado nuevamente el amor. La ex participante de un reality show había anunciado su separación del padre de su hija, Ignacio Jelvez, en diciembre de 2024. En esa ocasión, Aceitón expresó: “Qué lata tener que hacer esto, pero creo que ya es necesario por paz mental. Para quienes me escriben preguntando por el papá de mi hija, ya no estamos juntos. Y por favor solo quiero pedir que paren de escribirme cosas con respecto a la relación con él”.

Señales de un nuevo amor

A poco más de un mes de su separación, Ingrid Aceitón ha compartido con sus seguidores en redes sociales que parece haber encontrado una nueva oportunidad en el amor. En sus publicaciones, se pueden ver fotos donde aparece de la mano con un hombre desconocido, lo que ha generado especulaciones sobre su relación. En una de sus publicaciones, Aceitón escribió: “¿Así es cuando se encuentra el alma gemela?”, mostrando su mano entrelazada con la de otra persona, lo que sugiere que están en una relación.

Momentos compartidos

Además, Ingrid subió una imagen en la que se la ve sentada en el asiento del copiloto de un automóvil, sonriendo, mientras un hombre maneja, aunque su rostro no es visible. Posteriormente, Aceitón reveló la identidad de su nuevo interés amoroso, el artista urbano Nico Clear, a quien conoció mientras trabajaba como modelo en el videoclip de su canción “EncapuCHAO”.

Confirmación de la relación

La relación entre Ingrid y Nico parece estar confirmada a través de un video que la joven compartió, donde se le ve cantando la canción de su “amado”. En esta publicación, Aceitón etiquetó a Nico Clear junto a un emoji de corazón, lo que refuerza la idea de que ambos están disfrutando de su relación. Hasta el momento, ninguno de los dos ha hecho declaraciones oficiales sobre su noviazgo, pero han dejado entrever que están felices juntos.