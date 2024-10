Boric respalda a Karamanos tras acusaciones y asegura que colaborará con la justicia

El miércoles por la noche, la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI) identificó cinco abonos que se consideran sospechosos, realizados por Irina Karamanos a la cuenta de la Fundación ProCultura, en el contexto de la campaña presidencial de Gabriel Boric en 2021. Esta información fue reportada por El Mostrador. En respuesta a estas acusaciones, la exprimera dama ha negado categóricamente cualquier implicación en estos movimientos financieros, los cuales están relacionados con una de las líneas de investigación del Caso Convenios.

Karamanos, quien es socióloga, expresó su disposición a colaborar con las autoridades judiciales. A través de su cuenta en la red social X, afirmó: “En relación con la publicación de El Mostrador, niego categóricamente haber abonado monto alguno a la Fundación ProCultura, entidad a la que presté servicios desde mayo de 2021 a febrero de 2022 por un monto de 973.500 pesos mensuales”. Además, enfatizó: “Desmiento rotundamente la insinuación de mi participación en cualquier forma de financiamiento irregular de la política”. Karamanos también subrayó su compromiso con la transparencia y la probidad pública, reiterando su disposición a colaborar con cualquier investigación que se considere necesaria.

El Mostrador también indicó que los abonos en cuestión están vinculados a la campaña presidencial anterior. En este contexto, el Presidente Gabriel Boric se pronunció sobre la situación de su expareja en una entrevista con Radio FM Quiero. Boric manifestó: “Tengo la tranquilidad y duermo plenamente tranquilo de que nosotros jamás hicimos ningún tipo de financiamiento irregular de la política, pero no basta con que lo diga yo (…), así que se investigue todo lo que haya que investigar”.

El mandatario expresó su plena confianza en Irina Karamanos, asegurando que ella colaborará en “todas las diligencias que sean necesarias”. Boric añadió: “Que se investigue todo. Yo por lo menos estoy totalmente tranquilo (…), no tengo ninguna duda de que no tiene asidero (la acusación), pero que se investigue todo”. También mencionó que, aunque actualmente no son pareja, está seguro de que Karamanos colaborará en lo que sea necesario, y que él mismo también lo haría si fuera requerido. El Presidente concluyó enfatizando la importancia de la transparencia en este proceso, afirmando que es fundamental que la ciudadanía se sienta tranquila y que aquellos que intentan involucrar a otros en esta situación lo hagan por su cuenta.