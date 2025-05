Más de 1 millón de contribuyentes no reclaman reembolsos de impuestos por más de 1,000 millones de dólares

Según datos oficiales, el Servicio de Rentas Internas (IRS) tiene en su poder más de 1,000 millones de dólares pertenecientes a más de 1 millón de contribuyentes que no han reclamado sus reembolsos correspondientes. Es fundamental estar al tanto de las declaraciones de impuestos pertinentes para reducir las cargas fiscales. Los reembolsos del IRS a personas fallecidas pueden ser reclamados por sus familiares, siempre que el contribuyente difunto haya designado a un representante personal que actúe en su nombre y sea responsable de las declaraciones de impuestos.

Reclamar un reembolso de impuestos para una persona fallecida en Estados Unidos es posible, pero requiere seguir ciertos pasos formales ante el IRS. A continuación, se detallan los pasos necesarios:

1. **Presentar la declaración de impuestos del fallecido**: Es necesario completar la última declaración de impuestos, utilizando el Formulario 1040, como si la persona estuviera viva durante ese año. En la parte superior del formulario, se debe escribir “DECEASED“, junto con la fecha de fallecimiento. Esta declaración puede ser presentada por el albacea o representante legal del fallecido, o por un familiar si no se ha nombrado a nadie oficialmente.

2. **Usar el Formulario 1310 (si aplica)**: Si no eres el representante legal oficial nombrado por un tribunal, pero estás reclamando un reembolso, debes completar el Formulario 1310: Statement of Person Claiming Refund Due a Deceased Taxpayer. Este formulario informa al IRS que tienes derecho a recibir el reembolso. Si eres el representante legal, no necesitas este formulario, pero debes adjuntar una copia del documento de designación legal, como la carta testamentaria.

3. **Adjuntar documentación necesaria**: Es necesario incluir una copia del certificado de defunción. Además, si corresponde, se deben presentar los documentos legales que demuestren que eres el representante autorizado, como el albacea, cónyuge o heredero.

4. **Enviar todo al IRS**: La declaración 1040 (con la etiqueta “Deceased“) y el Formulario 1310 (si aplica), junto con los documentos de respaldo, deben ser enviados por correo a la dirección del IRS correspondiente al estado donde residía la persona fallecida. La dirección específica se puede encontrar en las instrucciones del Formulario 1040.

Los familiares de personas fallecidas pueden cobrar los reembolsos de sus impuestos.

¿Qué créditos fiscales de familiares muertos se pueden reclamar?

Los familiares o representantes legales de una persona fallecida en Estados Unidos pueden reclamar ciertos créditos fiscales si el contribuyente los calificaba antes de fallecer. Los principales créditos que se pueden reclamar son los siguientes:

1. **Reembolso por impuestos pagados en exceso**: Si la persona fallecida pagó más impuestos de los que debía, se puede reclamar ese reembolso presentando su última declaración.

2. **Créditos por estímulos económicos (COVID-19)**: Si el contribuyente falleció después de la fecha de elegibilidad, por ejemplo, después del 1 de enero de 2020 para el primer cheque de estímulo, sí tiene derecho al pago. El reembolso se puede reclamar presentando la declaración del año correspondiente.

3. **Crédito Tributario por Hijos (CTC)**: Si la persona fallecida tenía dependientes calificados, su familia o el representante legal puede reclamar este crédito en la última declaración. Incluso si falleció antes de recibir el pago por adelantado, puede recuperarse como reembolso reembolsable.

4. **Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC)**: Si el fallecido tenía ingresos por trabajo y calificaba, se puede solicitar este crédito como parte de su declaración final.

5. **Crédito por educación (American Opportunity Credit o Lifetime Learning Credit)**: Si el fallecido estaba pagando gastos calificados por estudios superiores y era elegible, el crédito puede reclamarse por ese año fiscal.

6. **Crédito por gastos médicos o deducciones detalladas**: Si la persona fallecida tuvo gastos médicos elevados antes de fallecer, estos pueden deducirse si cumplen los requisitos, lo que podría resultar en un mayor reembolso.