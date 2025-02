Isaac Newton predijo el fin del mundo para 2060 en una carta inédita de 1704

Isaac Newton, conocido por su descubrimiento del concepto de gravedad, también mostró un notable interés en el apocalipsis bíblico. En sus escritos, Newton analizó la posibilidad de un eventual fin del mundo, basándose en su interpretación protestante de textos religiosos. En una carta fechada en 1704, el célebre científico predijo que la Tierra dejaría de existir en el año 2060.

Predicciones sobre el fin del mundo

Newton, además de sus contribuciones a la física y las matemáticas, dedicó tiempo a estudiar las profecías bíblicas. En sus análisis, se centró en la idea de que el mundo experimentaría un reinicio en un futuro determinado. Según sus cálculos, este evento ocurriría 1.260 años después de la fundación del Sacro Imperio Romano Germánico, lo que lo llevaría a la conclusión de que el fin del mundo podría suceder en 2060.

Detalles de la carta de 1704

En la carta mencionada, Newton expone su razonamiento: “Entonces, los tiempos y la mitad de un tiempo son 42 meses o 1260 días o tres años y medio, contando doce meses por año y 30 días por mes, como se hacía en el calendario del año primitivo”. Esta afirmación refleja su método de cálculo y su interpretación de los textos sagrados.

Newton también menciona que “los días de las bestias de corta vida, siendo puestos en lugar de los años de los reinos vividos, el período de 1260 días, si se data a partir de la conquista completa de los tres reyes en el año 800 d. C., terminará en el año 2060 d. C. Puede terminar más tarde, pero no veo razón para que termine antes”.

Documentos inéditos en la Biblioteca Nacional de Israel

La carta de Newton forma parte de una colección de documentos que han permanecido inéditos y que se conservan en los archivos de la Biblioteca Nacional de Israel desde 1969. Estos documentos ofrecen una visión única sobre el pensamiento de Newton, no solo como científico, sino también como un pensador que se adentró en cuestiones teológicas y proféticas.

La combinación de su trabajo en física y su interés por la teología resalta la complejidad de su carácter y su búsqueda de conocimiento en múltiples disciplinas. La predicción de Newton sobre el fin del mundo, aunque no es ampliamente discutida en comparación con sus leyes del movimiento, añade una dimensión fascinante a su legado.