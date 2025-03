Cinco isapres aumentan precios hasta un 3,7%, mientras otras cuatro se mantienen sin cambios

Este lunes, la Superintendencia de Salud anunció que cinco isapres incrementarán el costo de sus planes en un 3,7%, que es el máximo permitido, mientras que otra lo ajustará al 3,6%. Cuatro isapres, en cambio, no realizarán este reajuste por diversas razones.

Aumento de precios en isapres

La Superintendencia de Salud ha llevado a cabo una revisión exhaustiva de los aumentos de precios que las aseguradoras de salud han decidido implementar en sus planes. Las isapres están obligadas a proporcionar una justificación completa y documentación que respalde su decisión de aumentar los precios.

Las cinco isapres que han decidido aumentar sus precios en un 3,7% son: Colmena, CruzBlanca, Banmédica, Esencial e Isalud. Por otro lado, Consalud realizará un ajuste de un 3,6%. Se estima que este ajuste resultará en un incremento promedio de $3.784 en los pagos que deberán realizar los cotizantes.

Isapres que no aumentarán sus precios

Según información publicada por LUN, algunas aseguradoras han decidido no aumentar sus precios por diversas razones. La primera de ellas es Nueva Masvida, que no cumpliría con el porcentaje mínimo de Examen de Medicina Preventiva (EMP) que exige la normativa vigente. Además, sus costos operacionales han variado en un -0,3%.

Otra aseguradora que no podrá reajustar sus precios es Cruz del Norte, ya que no ofrece planes individuales y, al igual que Nueva Masvida, no cumple con los porcentajes mínimos de EMP. Las otras dos isapres que no incrementarán el valor de sus planes son VidaTres y Fundación.

Es importante señalar que las aseguradoras tienen hasta el 31 de marzo para informar a sus afiliados sobre los cambios en el precio de sus planes. Asimismo, los afiliados disponen de plazo hasta el 31 de mayo para decidir si aceptan o no dichos ajustes.