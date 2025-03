SIS confirma reajuste de hasta 3,7% en precios de planes de salud de seis Isapres

La Superintendencia de Salud (SIS) ha proporcionado información detallada sobre el proceso de verificación de la Adecuación de Precios Base (APB) de las Isapres, donde se ha determinado que seis de estas entidades podrán aumentar el precio base de sus planes de salud en un máximo de 3,7% para el Índice de Costo de Salud (ICSA) 2024. Las Isapres que podrán realizar este ajuste son Colmena, Cruz Blanca (3,7%), Banmédica (3,7%), Consalud (3,6%), Esencial (3,7%) y una Isapre cerrada, Isalud (3,7%). En el proceso de APB 2025, los valores que han sido comunicados por las Isapres coinciden con los verificados por la SIS, a excepción de Consalud, que propuso un aumento 0,1 puntos porcentuales menor al verificado por la SIS.

Según estimaciones preliminares, esto implica que, en promedio, los afiliados al sistema tendrían que abonar un adicional mensual de hasta $3.784 por su contrato de salud. La SIS ha indicado que “la verificación es un proceso que permite determinar si el alza informado por las Isapres está justificado en los antecedentes entregados a la Superintendencia de Salud, que corresponden al cálculo de su variación de costos interanual”.

Además, la entidad fiscalizadora ha recordado que la entrada en vigencia del Alza Precio Base se ha postergado, por única vez, para septiembre de 2025, debido a la aprobación de la indicación 95 en la Ley N°21.647, que regula los reajustes en el sector público.

En cuanto a las otras cuatro Isapres, hasta la fecha, dos de ellas, Nueva Masvida (abierta) y Cruz del Norte (cerrada), no participaron en el proceso. La primera no cumple con los porcentajes mínimos del Examen de Medicina Preventiva exigidos por la normativa vigente para adecuar sus precios, además de que su variación de costos operacionales fue negativa, con un -0,3%, lo que le impide aumentar el precio base. La segunda, Cruz del Norte, no tiene planes individuales, solo grupales, y tampoco cumple con los porcentajes mínimos requeridos para ajustar sus precios base.

Respecto a las aseguradoras que sí participaron, en el caso de Vida Tres (abierta), sus porcentajes de variación de costo operacional verificados fueron negativos, con un -0,2%, lo que le impide aumentar el precio. La situación es similar para la Isapre Fundación (cerrada), que participó en el proceso, pero sus porcentajes de variación de costos operacionales verificados son negativos, con un -0,5%.

Si algún afiliado no está de acuerdo con el aumento aplicado por su Isapre, tiene plazo hasta el 31 de mayo de 2025 para solicitar a su aseguradora un cambio de plan, equivalente al precio base que tenía antes de que se aplicara el alza, o poner fin al contrato mediante la presentación de una carta de desafiliación. Además, los cotizantes pueden presentar un reclamo ante la Superintendencia de Salud si consideran que el aumento de precio informado no corresponde, ya sea porque no recibieron la comunicación sobre el alza, su contrato de salud tiene menos de un año de vigencia al 1 de junio de 2025, el porcentaje de aumento que se les comunicó o aplicó fue superior al permitido por el ICSA, o por cualquier otra razón que consideren relevante.