Confuso incidente vial involucra a Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta, reacciones en redes y video viral

En un reciente incidente vial, Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta se vieron envueltos en una situación confusa que generó diversas reacciones en las redes sociales. Un video que se viralizó muestra a pasajeros de un bus confrontando al periodista deportivo.

Detalles del incidente

La animadora Ivette Vergara aclaró el suceso durante el programa «TV+ Informa», donde explicó que se dirigía junto a su esposo a una reunión en una radio en la comuna de Providencia. Según su relato, mientras intentaba ingresar a un estacionamiento, comenzó a señalizar su maniobra. “Iba a una reunión en una radio ahí y yo comienzo a señalizar para poder entrar a ese estacionamiento… recordemos que están las pistas de los buses-, yo tengo que cruzar para ingresar al estacionamiento”, indicó Vergara.

En respuesta a una pregunta de su compañero de labores, Álvaro Escobar, sobre si había señalizado, Ivette afirmó: “Por supuesto que señalicé”. Sin embargo, la situación se complicó cuando el conductor del bus, visiblemente molesto, le informó que una señora se había caído debido a que frenó bruscamente. Ante esto, Fernando Solabarrieta decidió bajar del vehículo para ofrecer ayuda a la persona afectada.

Reacciones y aclaraciones

Ivette Vergara continuó su relato, explicando que en el momento en que Fernando se bajó, le dijo al conductor del bus: “tranquilo, efectivamente fue una maniobra para cruzar”. La animadora reflexionó sobre la posibilidad de que su maniobra pudiera haber sido imprudente, pero cuestionó cómo se puede ingresar a un estacionamiento sin señalizar. “¿Pudo haber sido imprudente? sí, a lo mejor sí fue imprudente, pero, ¿cómo entras a un estacionamiento más que sea señalizándote y entrando por la pista de los buses?”, comentó.

Además, Ivette mencionó que Fernando se acercó a la señora que supuestamente se había caído para preguntar si necesitaba ayuda, a lo que ella respondió que no había sufrido ningún daño. “No había ninguna señora que se había caído. No hubo choque. A mí no me pasó nada, a la micro no le pasó nada, simplemente nos preocupamos porque la primera versión del chofer era que una persona se había caído”, aclaró Vergara.

El video viral y la confrontación

El video que circuló en redes sociales muestra a un hombre que confronta a Fernando Solabarrieta, incluso mencionando sus problemas con el alcohol. Ivette Vergara se refirió a este individuo, señalando que “el que está gritando y está llorando, es el que está grabando. Siempre se hacen los valientes cuando están arriba”.

La animadora también criticó al hombre que grabó el incidente, afirmando que fue el mismo que lo subió a Facebook y que, tras la llegada de Fernando, se quedó en silencio. “Así es, ‘tira la piedra y esconde la mano’”, concluyó Ivette.