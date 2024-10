Ivette Vergara se despide de TVN y deja un mensaje que sorprende a todos

Ivette Vergara finaliza su contrato con TVN tras su regreso en 2022. La presentadora reflexiona sobre la resiliencia femenina en su emotivo mensaje.

La presentadora Ivette Vergara ha finalizado su relación contractual con Televisión Nacional (TVN), la principal cadena televisiva en la que ha desarrollado gran parte de su carrera. La periodista y modelo, de 52 años, había regresado a TVN en 2022 después de un periodo de ausencia de las pantallas. Durante su tiempo en el canal, Vergara se encargó de la conducción del programa “Famosos a Clases” y también tuvo un papel destacado en la animación del Festival del Huaso de Olmué.

De acuerdo con información proveniente de fuentes cercanas a TVN, no existían proyectos futuros que incluyeran a Ivette Vergara, lo que llevó a la decisión de no renovar su contrato, el cual expiró el 30 de septiembre. Aunque la animadora no ha emitido un comunicado oficial sobre su salida, un día antes de su desvinculación, compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram. En este mensaje, se dirigió a las mujeres, recordándoles la fuerza y resiliencia que poseen para enfrentar los desafíos de la vida. “Hoy paso por aquí sólo para recordarte a ti mujer que estás leyendo esto… en ti reside una fuerza imparable, una resiliencia que nos hace capaz de conquistar cualquier desafío. La vida nos pone obstáculos y hay momentos dolorosos, difíciles, pero es precisamente ahí donde brilla nuestra verdadera esencia”, escribió.

Además, Vergara enfatizó la importancia de levantarse ante las adversidades, instando a las mujeres a seguir luchando por sus sueños: “Somos Guerreras… Que nada ni nadie te detenga. Levántate una y mil veces, las que sean necesarias, y sigue luchando por esos sueños que te llenan el corazón”. Este mensaje fue acompañado por una serie de fotografías que compartió en su perfil.

En sus historias de Instagram, Ivette Vergara también publicó un video que documenta su último día en el canal, donde se la puede ver caminando por las instalaciones mientras suena la canción “Lo que no te mata te hace más fuerte” de Kelly Clarkson. En esta publicación, agradeció a sus compañeros por el apoyo y cariño que recibió en su despedida, aunque no ofreció más detalles sobre su salida de TVN.