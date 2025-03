La presión sobre Jack Doohan aumenta: Villeneuve advierte que su futuro en Alpine está en juego

El futuro de Jack Doohan en la Fórmula 1 se encuentra en un constante debate, y las recientes declaraciones de Jacques Villeneuve en diálogo con Sweepstakes refuerzan la idea de que el piloto australiano no tiene margen de error en su primera temporada completa con Alpine. La presión sobre él es máxima, ya que su desempeño en las primeras carreras podría definir su continuidad en la escudería. Villeneuve, campeón del mundo en 1997, fue contundente al analizar la situación de Doohan. “Ha sido extra durante muchos años haciendo pruebas y, por lo tanto, básicamente compitiendo”, afirmó el canadiense. Su falta de ritmo de carrera, consecuencia de su rol como piloto de pruebas, genera dudas sobre su capacidad para responder bajo presión.

Desempeño y expectativas

En este sentido, Villeneuve recordó la actuación de Doohan en la última carrera de 2024, donde tuvo la oportunidad de demostrar su nivel. “La hizo el año pasado, final impresionante. Sabes que si tienes una temporada, debes ser un poco más duro. No es impresionante cuando te sometes a esa presión, así que será bueno ver cómo reacciona ahora”, señaló. La exigencia es clara: debe estar a la altura de su compañero de equipo, Pierre Gasly. “Tiene que darlo todo. Tiene el nivel de Gasly, ni siquiera está detrás. Unas centésimas delante o detrás, pero justo ahí, en el peor de los casos. Y necesita superarlo”, añadió Villeneuve.

Apoyo y competencia

Villeneuve también expresó su deseo de que a Doohan le vaya bien, describiéndolo como un buen tipo y apasionado. “Lleva mucho tiempo trabajando. Sería una pena que toda esta preparación no sirviera para nada”, agregó. A medida que se incrementa la presencia de Franco Colapinto en el equipo como piloto reserva, el argentino dejó una buena impresión en 2024 con Williams y ahora espera su oportunidad. “Llegó con fuerza, luego causó demasiados daños que empañaron su imagen inicial, pero ganó, y aún lo considera rapidísimo”, comentó el canadiense sobre el argentino.

El ex piloto de Sauber y Renault destacó que, a diferencia de Doohan, que es oriundo de Pilar, Colapinto ya cuenta con un asiento titular, lo que lo coloca en una posición de ventaja. “Él está allí tratando de tomar uno de los dos asientos, obviamente. Si va mal, el coche es lento, no importará demasiado si vence a la competencia, eso sí, sería una sorpresa. Si lo hace, la gente importará. Necesita aprender, y eso no le hará ningún daño. Menos en sus hombros, debería permitirle aprender y rendir”, concluyó en comparación con la vivencia en la escudería francesa.

Movimientos en el equipo

En las últimas horas, Alpine anunció la incorporación de un cuarto piloto reserva: Kush Maini, originario de Karnataka, India, quien se une a Colapinto, Paul Aron (tercero en F2 2024) y Ryo Hirakawa (campeón del Mundial de Resistencia). Juntos conforman la lista de candidatos que podrían ocupar un lugar en el equipo, dependiendo del rendimiento esperado. Según especulaciones, solo cinco asientos están garantizados. En caso de que los resultados sean satisfactorios, Alpine podría optar por un cambio en la alineación.

La figura de Flavio Briatore, asesor clave de la escudería, respalda la posibilidad de modificaciones en el equipo. En una entrevista con Le Parisien, el italiano abrió la puerta a cambios en el equipo. “Comenzaremos con Jack, puedo garantizarlo. Después de eso, veremos a medida que avance la temporada”, afirmó Briatore. Su postura es clara: “Si hay progreso, y me aporta resultados, habrá un cambio. La F1 es emocional”.

El debut de Doohan es crucial, ya que tendrá que lidiar no solo con su propio desempeño, sino también con la presión de seguir de cerca cada movimiento, esperando dar el salto a la máxima categoría.