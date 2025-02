Jaden Smith sorprende en los Grammy 2025 con un tocado inspirado en Transilvania y desata reacciones en redes

Jaden Smith no pasó desapercibido en la red carpet de los Grammy 2025. El artista llegó al Crypto.com Arena de Los Ángeles en compañía de su hermana, Willow Smith, quien eligió un tapado de Alexander McQueen de la colección otoño-invierno y un conjunto de ropa interior.

Sin embargo, la atención se centró en su hermano, quien posó con un esmoquin negro de Louis Vuitton. Lo que realmente llamó la atención fue el tocado que llevaba en su cabeza. Se trata de una voluminosa pieza de la firma Abodi Transylvania, diseñada en forma de castillo y en color negro, inspirada en la arquitectura de Transilvania y en las leyendas de vampiros.

De acuerdo con la marca, el tocado, que para algunos puede parecer “extraño”, busca transmitir la “elegancia misteriosa de Abodi Transylvania con un enfoque moderno y audaz”. Según el sitio web de la firma, esta pieza está valorada en 4.500 euros.

Las reacciones de los usuarios en redes sociales no se hicieron esperar. Mientras algunos se mostraron desconcertados con el tocado, otros defendieron al artista por su originalidad. Comentarios como “¿De qué se supone que es la casa?”, “Ese es su estilo, ¿cuál es el problema?”, “¿Por qué alguien se vestiría así en público?”, “Cuando necesitas asistir a un evento, pero no quieres salir de casa”, “La gente está olvidando el sentido de la moda. Son tiempos tristes”, “Déjenlo, si es feliz”, y “Por lo menos no apareció desnudo” fueron algunos de los que se publicaron en X.

La controversial aparición de los hermanos Smith también tuvo un motivo de peso, además de las nominaciones de Willow, que fue en apoyo a su padre, quien estuvo a cargo de la presentación del tributo a Quincy Jones, el compositor estadounidense fallecido el pasado 3 de noviembre.