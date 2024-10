Lluvias a la vista en Santiago: ¿Cuándo llegarán y cuánto agua traerán?

Lluvias intensas llegarán a Santiago y la zona central el 7 de octubre, con precipitaciones que podrían alcanzar los 10 milímetros. Prepárate para el agua.

El meteorólogo de Meganoticias, Jaime Leyton, ha confirmado que se anticipan precipitaciones para la próxima semana en los valles de la zona central de Chile, incluyendo la Región Metropolitana, específicamente en áreas como Santiago. Leyton destacó que no se trata de chubascos, sino de “derechamente lluvias” que se prolongarán durante varias horas, con la posibilidad de que se acumulen hasta 10 milímetros de agua.

El experto meteorológico explicó que en la actualidad hay una área nubosa en el océano Pacífico, frente a la costa chilena. Aunque esta área se encuentra “desorganizada en este minuto”, Leyton indicó que comenzará a organizarse en los próximos días. Además, mencionó que “este centro de baja presión va a empezar a avanzar”, lo que permitirá que las precipitaciones lleguen al continente el lunes 7 de octubre.

En esa jornada, se espera que las lluvias afecten a toda la zona central del país, siendo más intensas en el tramo que va desde Santiago hasta Curicó, en la región del Maule, abarcando los valles. Leyton precisó que las lluvias comenzarán a caer “desde el inicio de la jornada hasta el resto del día”, lo que implica que habrá una “buena cantidad de horas” de precipitaciones.

El meteorólogo subrayó que existe una “altísima, prácticamente no descartable, probabilidad de precipitaciones en Santiago y en los valles de toda la zona central”. En cuanto a la cantidad de agua que se espera, Leyton afirmó que “se ve un evento importante”, con la posibilidad de que se registren al menos 10 milímetros de lluvia. Aclaró que se trata de “una lluvia, no son chubascos, no es nada ocasional ni débil. Es lluvia derechamente”.