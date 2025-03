Chubascos ocasionales en Santiago: Meteorólogo advierte sobre lluvias en sectores oriente y áreas cercanas al relieve

La lluvia se hará presente este martes 25 de marzo en la Región Metropolitana, según el pronóstico del tiempo proporcionado por Jaime Leyton, meteorólogo de Mega. Sin embargo, el experto aclaró que la probabilidad no se refiere a precipitaciones intensas, sino más bien a chubascos ocasionales en el sector oriente de Santiago.



Detalles del pronóstico

Leyton explicó que “hay una baja segregada en altura y restos de una vaguada costera que en la zona central nos dejan con opciones de chubascos, y además nos dejan todavía con altas temperaturas y algo de viento del este en la zona centro sur”.

En este contexto, el meteorólogo también mencionó que “no en Santiago, pero en el entorno de Santiago nos deja con la probabilidad de chubascos. No incluye el valle, sino que los sectores de relieve, la cordillera de la costa, la cordillera de los Andes”.

Probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas

Leyton indicó que “no me atrevería a descartar una probabilidad de algunos chubascos ocasionales”. Además, destacó que “en los sectores aledaños al relieve de mayor importancia está la probabilidad de chubascos, y también está la probabilidad de tormentas eléctricas”.

En particular, el meteorólogo mencionó que en Santiago “yo no me atrevería a descartar una probabilidad de algunos chubascos ocasionales”.

Asimismo, detalló que la lluvia podría presentarse en “las comunas del sector oriente y en las comunas que están aledañas a los sectores de relieve”. Leyton concluyó que “después de las 10, 11 de la mañana empieza esta probabilidad y (se extiende) el resto de la jornada”.