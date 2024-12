¿Cómo Javier Milei logró que los argentinos reconsideraran su amor por el dólar?

El Presidente Javier Milei ha logrado un cambio significativo en la percepción del dólar entre los argentinos desde su asunción en diciembre de 2023, un fenómeno que muchos consideraban improbable. Durante años, la preferencia de los ciudadanos por la moneda estadounidense se había consolidado debido a una inflación persistente que erosionó el valor del peso argentino. Esta situación llevó a que los argentinos se convirtieran en los principales poseedores de dólares fuera de los Estados Unidos y Rusia, según estimaciones de economistas y ex funcionarios del banco central. Sin embargo, la llegada de Milei al poder ha traído consigo una serie de medidas que han modificado esta tendencia.

Medidas del gobierno de Milei

El gobierno de Milei ha implementado controles cambiarios y ha reducido el gasto público, lo que ha transformado un déficit presupuestario en un superávit. Esta estrategia ha eliminado la necesidad de que el banco central continúe imprimiendo pesos, lo que ha resultado en una disminución de la cantidad de pesos en circulación y, por ende, en una reducción de la demanda de dólares.

La brecha entre el tipo de cambio oficial del peso y el del mercado paralelo ha mostrado una tendencia a la baja, alcanzando menos del 10% esta semana, después de haber superado el 200% antes de la llegada de Milei al poder. El economista Andrés Borenstein comentó que el peso “dejó de ser excremento”, en alusión a un comentario de Milei durante su campaña electoral, donde había calificado la moneda local de esa manera.

Con el tiempo, se prevé que esta brecha continúe reduciéndose, lo que podría permitir a Milei eliminar las restricciones en materia de divisas que actualmente limitan la capacidad de los argentinos para adquirir dólares en el mercado oficial o enviarlos al exterior. En un discurso televisado, Milei afirmó: “Esto nos acerca cada día un poco más a la salida definitiva de los controles de capital, una aberración que nunca debió ocurrir, y que con nosotros terminará el próximo año y para siempre”.

Inflación y tipo de cambio

La inflación en Argentina ha sorprendido al registrar un 2,4% en noviembre, marcando el punto más bajo de la gestión de Milei. Una mayor convergencia entre los diferentes tipos de cambio podría permitir al banco central recuperar algunas reservas, lo que es considerado un paso crucial para levantar los controles cambiarios.

Para alcanzar este objetivo, el gobierno ha utilizado medidas poco convencionales. Por ejemplo, Milei ha mantenido una norma que obliga a los exportadores a vender el 20% de sus dólares en el mercado paralelo. Además, en agosto, el banco central comenzó a vender reservas de divisas para adquirir bonos diariamente, con el fin de gestionar el valor del peso en el mercado paralelo.

Milei también lanzó una amnistía fiscal que generó más de US$ 20 mil millones en efectivo. Esta oferta adicional de dólares ha permitido a los inversores, incluidas las empresas, obtener préstamos en dólares, vender esos ingresos al banco central a cambio de pesos y utilizarlos para operaciones de carry trade.

Relaciones internacionales y desafíos económicos

La reelección de Donald Trump en noviembre ha proporcionado un nuevo motivo de optimismo para el gobierno argentino. Milei ha destacado su relación con el presidente electo de Estados Unidos, siendo el primer líder extranjero en visitarlo tras su victoria, y Trump lo ha calificado públicamente como “su presidente favorito”. Este apoyo podría facilitar que el gobierno argentino obtenga más financiamiento del Fondo Monetario Internacional.

A pesar de estos avances, el regreso a un tipo de cambio libre, similar al que existió entre 2016 y 2019, parece aún distante. Uno de los principales obstáculos es la falta de reservas que el banco central podría utilizar para defender el peso ante posibles devaluaciones que podrían surgir con una moneda de libre flotación. Actualmente, el banco central enfrenta un déficit de US$ 5.800 millones, que se incrementará en enero, cuando Argentina deba afrontar una deuda de US$ 4.800 millones que vence.

El economista Fabio Rodríguez, socio director de M&R Asociados, ha señalado que “el banco central no tiene reservas para salir de las restricciones. Eso no ha cambiado”. Además, las grandes cantidades de pesos mantenidas en bonos del Tesoro y del banco central complican aún más la situación. Este fenómeno, conocido como “exceso de pesos” o “exceso de dinero”, ha sido impulsado por las empresas argentinas, que han utilizado estos instrumentos como medio para almacenar valor, resultando en más de US$ 100 mil millones en tenencias de pesos, según la corredora local PPI. La incertidumbre persiste sobre si las empresas liquidarían estas tenencias en un mercado de divisas liberado.