Tensión entre JC Rodríguez y Sergio Rojas por polémica despedida de Monserrat Álvarez

Un tenso momento se produjo la semana pasada entre JC Rodríguez y Sergio Rojas, tras la revelación de que el periodista de Que te lo digo informó que su colega no asistió a la despedida que el equipo del programa Contigo en la mañana organizó para Monserrat Álvarez, quien dejó TVN. Según el ex integrante de Palabra de honor, el conductor del matinal no participó en el cóctel de despedida que se le organizó a la periodista. Posteriormente, Rojas afirmó que Rodríguez reaccionó con indignación ante esta información.

En sus declaraciones, Rojas mencionó: “Julio me mandó una put… por teléfono”, reconociendo que Rodríguez le envió una fotografía en la que aparecen todos los integrantes del programa de Chilevisión en un encuentro con Monserrat antes de su partida al canal de todos. Rojas citó a Rodríguez diciendo: ‘¡Cómo que yo no estuve en el cóctel! Mínimo de rigurosidad periodística’.

Sin embargo, Rojas no se detuvo ahí y aprovechó la ocasión para criticar el cóctel que se organizó para despedir a Monserrat. Afirmó: “Quiero decir algo, me parece que aquí no hay ningún comestible ni ningún bebestible, ¿Esto es un cóctel de despedida?”. En esa misma línea, agregó: “Sobre la mesa usted puede ver que hay una bebida energética, cuatro vasos de bebida para 150 personas. Si Julio me dice que este es el cóctel de despedida de Monse, no hay ni un cariño mediante”.

Rojas calificó la situación como “una ordinariez”, especialmente considerando que Monserrat había sido parte del programa durante más de cinco años. Expresó: “Tú me vas a perdonar Julio, nosotros nos conocemos hace muchos años. Se sacaron la foto grupal por cumplir. Si tú le llamas a eso el cóctel final, honestamente te digo que era mejor no mandar la foto porque esta es una rotería, una pobreza. ¿Te imaginas después de seis años te tengan cuatro bebidas?”.

Ante estas afirmaciones, La Cuarta contactó a JC Rodríguez para obtener su versión de los hechos. Rodríguez respondió sin filtros a Rojas, afirmando: “No lo llame, le escribí y le dije que había mentido. Y que quien desmentía, si él o yo. Me pidió disculpas y le echó la culpa a un periodista que trabaja con él que le dio ese dato”. Además, Rodríguez comentó: “Le dije que me escribía o llamaba por miles de cosas y cuando tiene que llamar para reportear no llamaba. Impresentable”.

Rodríguez también mencionó que le envió una foto para desmentir la afirmación de Rojas sobre su ausencia en el cóctel. Sin embargo, evitó comentar sobre los detalles de la despedida a Monserrat, indicando: “Lo del cóctel es un pelambre y no voy a caer en eso. Si no sabe ni si estoy o no, qué va a saber que había de cóctel”.

Finalmente, Rodríguez compartió una crítica hacia los medios, expresando: “Además igual tengo una crítica a ustedes y otros portales que repiten información como loros sin cotejar nada ni hacer ningún esfuerzo por hacer periodismo”.

Cabe destacar que el próximo sábado 11 de enero se llevará a cabo una despedida oficial para Monserrat Álvarez, que contará con más parafernalia y se realizará en la misma casa de JC Rodríguez.