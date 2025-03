Ministra Jara defiende avances en pensiones y critica propuestas de la oposición en conversatorio sobre mujeres

Durante este lunes, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, se pronunció sobre los avances del Gobierno del Presidente Gabriel Boric y abordó las declaraciones de la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, en relación a la gestión del mandatario argentino Javier Milei.



Conversatorio en la Universidad Diego Portales

Las declaraciones de Jara se realizaron en el marco del conversatorio titulado “Mujeres abriendo caminos”, que tuvo lugar en el Auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales e Historia de la Universidad Diego Portales. En su intervención, la ministra destacó el progreso en la reforma de pensiones, señalando que “el problema que tenemos en nuestro país en esa materia es que, si ustedes ven, la presidenta Bachelet trató de proponer cambios y no logró avanzar. En el gobierno de Piñera también se trataron de hacer cambios y no se logró avanzar. Si en este gobierno no se hubiera avanzado, ¿qué le dice esto a la ciudadanía? Que ahora, en un cuarto gobierno, vamos a avanzar en pensiones.”

Críticas a la oposición

En su discurso, Jara también se refirió a las críticas que ha recibido la reforma previsional, afirmando que “es un dilema en el cual uno tiene que saber bien ponderar cuáles son los efectos de las decisiones que se toman. Creo que, si hay desde la ultraderecha tantas críticas a la reforma previsional, por algo será. Si tienen alguna vez alguna propuesta —y así se lo hemos planteado— que promueva la justicia social, aquí estamos esperándolos para escucharlos.”

La ministra enfatizó que “a punta de críticas, un país no se gobierna, menos a punta de gritos, y menos cortando con la tijera escolar, cosas que no sé qué significado tendrán.”

Comentarios sobre las declaraciones de Evelyn Matthei

Jara también se refirió a las declaraciones de Evelyn Matthei, quien había comentado que “lo que han hecho en Argentina nos tiene a todos inspirados”, sugiriendo que “necesitamos una buena tijera de podar grande”, en alusión a la motosierra de Javier Milei. En respuesta, la ministra indicó que “algunos quieren cerrar ministerios. Es como una copia de otros países, realmente. Las copias siempre son más malas que los originales. Imagínense.”

Las declaraciones de Jeannette Jara reflejan la postura del Gobierno en relación a las reformas en curso y la crítica a las propuestas de la oposición, en un contexto político marcado por la discusión sobre la reforma de pensiones y la influencia de modelos extranjeros.