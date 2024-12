Tragedia en Corea del Sur: accidente aéreo de Jeju Air deja múltiples víctimas y sobrevivientes

Un accidente aéreo de la compañía Jeju Air en el aeropuerto internacional de Muan en Corea del Sur resultó en la trágica pérdida de 179 vidas, dejando solo a dos sobrevivientes. El incidente tuvo lugar a las 9:03 de la mañana (hora local) cuando un Boeing 737-800 que regresaba de Bangkok, Tailandia, se salió de la pista y colisionó con un muro de concreto.

Detalles del accidente

El avión transportaba un total de 181 personas, de las cuales 179 fallecieron en el lugar. Las dos personas que sobrevivieron eran miembros de la tripulación, quienes fueron rescatados del avión que se incendió tras el impacto. La agencia de Bomberos de Corea del Sur ha confirmado que hasta el momento se han identificado a 88 pasajeros, la mayoría de los cuales eran surcoreanos, además de dos ciudadanos tailandeses.

Imágenes del suceso

Un video que ha sido difundido por las cadenas de televisión surcoreanas muestra el momento en que el avión se deslizaba por la pista, aparentemente con su tren de aterrizaje aún cerrado. En las imágenes se puede observar cómo la nave impacta contra el vallado del aeropuerto, lo que provoca una explosión significativa. En un tuit se describe el accidente: “Horrifying footage emerging of a Jeju Air Boeing 737-800 (not a Max) with 175 onboard involved in a crash at Muan International Airport in South Korea — video shows the aircraft attempting a ‘belly landing’ (without its landing gear extended) before impacting the perimeter wall”.

Investigación en curso

El jefe de la estación de bomberos de Muan, Lee Jeong-hyeon, ha indicado que se están investigando las posibles causas del accidente, incluyendo la posibilidad de que el avión haya colisionado con aves. Funcionarios del Ministerio de Transporte han señalado que los registros de comunicación revelan que la torre de control del aeropuerto emitió una advertencia sobre un posible impacto con aves al avión momentos antes de que intentara aterrizar. Además, se informó que el piloto envió una señal de socorro poco antes del accidente.

Cierre del aeropuerto

Como resultado del accidente, las autoridades han decidido cerrar el aeropuerto internacional de Muan hasta el 1 de enero. La situación ha generado una gran conmoción en la comunidad y se están llevando a cabo esfuerzos para atender a las familias de las víctimas.