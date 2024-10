Jennifer López habla sobre su divorcio y la búsqueda de la felicidad personal tras Ben Affleck

Jennifer López reflexiona sobre su separación de Ben Affleck y su búsqueda de la felicidad personal tras el divorcio.

Jennifer López ha roto su silencio tras varios meses desde el anuncio de su separación de Ben Affleck, abordando el tema del fin de su matrimonio y compartiendo sus sentimientos en un momento personal complicado. La cantante había solicitado el divorcio de Affleck el 20 de agosto, y desde entonces se había mantenido alejada de los medios, enfocándose en su bienestar personal.

A pesar de que se les vio juntos nuevamente en septiembre, se ha informado que el encuentro tuvo como propósito la firma de los documentos de divorcio, después de dos años de matrimonio. En una entrevista con la periodista Nikki Glaser para Interview, Jennifer reflexionó sobre su vida y sus relaciones, afirmando: “Ahora pienso, con todo lo que ha pasado en mi vida y en mis relaciones e incluso en mi carrera, es como, date un poco de consuelo y amor. Hemos pasado por muchas cosas que nadie sabe, y has perseverado, y te niegas a rendirte”.

López también habló sobre la búsqueda de la felicidad, indicando que anteriormente solía pensar que era una persona feliz, pero que aún buscaba que otros llenaran vacíos en su vida. “No puedo estar buscando felicidad en otras personas”, expresó, enfatizando que su objetivo actual es encontrar la felicidad por sí misma.

En cuanto a sus emociones tras la firma del divorcio, Jennifer López admitió que se siente “solitaria, desconocida, aterradora. Se siente triste. Se siente desesperado. Pero cuando te sientas en esos sentimientos y dices: ‘Estas cosas no me van a matar’. Una relación no me define”. Además, compartió su aprendizaje sobre el amor, señalando que “alguien que te ame de verdad te ayudará a sanar esas partes de ti mismo. Eso es lo que he aprendido sobre el amor, que es algo seguro”.

Finalmente, Jennifer confirmó su estado actual de soltería, aclarando que no está en busca de una nueva relación: “No estoy buscando a nadie. ¿Qué tal eso?”.